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Кейт Миддлтон и принц Уильям отправили подарок дочери Меган Маркл и принца Гарри

Сегодня, 07:32

Королева была одной из первых, кому Гарри и Меган позвонили после рождения Лили

Кейт Миддлтон и принц Уильям отправили подарок дочери Меган Маркл и принца Гарри
Кейт Миддлтон и принц Уильям отправили подарок дочери Меган Маркл и принца Гарри
Фото: Getty Images

После рождения дочери, Меган Маркл и принц Гарри позвонили королеве Великобритании Елиавете ІІ, чтобы сообщить прекрасную новость. Они также отправили монарху несколько фотографий новорожденной Лилибет. После чего Кейт Миддлтон и принц Уильям отправили малышке подарок, передает Mirror.

Родилась дочь Меган Маркл и принца Гарри 4 июня в больнице Санта-Барбара Коттедж. Назвали малышку Лилибет "Лили" Диана Маунтбеттен-Виндзор. О значении имени дочери Меган и Гарри мы уже рассказывали здесь. Позже стало известно, что выбор внука и его супруги Елизавета II не оценила.

Елизавета II, Меган Маркл и принц Гарри
Елизавета II, Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Getty Images

Сообщается, что королева была одной из первых, кому Гарри и Меган позвонили после рождения дочери Лили. И отправили ей несколько снимков новорожденной. После этого герцог и герцогиня Кембриджские отправили малышке Лилибет подарок, но что именно там было – не известно.

Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили родителей с рождением дочери в своих соцсетях: "Мы все рады счастливой новости о рождении малышки Лили. Поздравляем Гарри, Меган и Арчи".

Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили Меган Маркл и принца Гарри с рождением дочери
Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили Меган Маркл и принца Гарри с рождением дочери
Фото: скриншот

Отметим, что фотографии малышки Лили еще не были опубликованы, но официальное заявление появилось на веб-сайте Archewell вместе с сообщением от Гарри и Меган.

"4 июня мы были благословлены появлением нашей дочери Лили. Она больше, чем мы когда-либо могли себе представить, и мы по-прежнему благодарны за любовь и молитвы, которые мы чувствовали со всего мира. Спасибо за вашу неизменную доброту и поддержку в это особенное время для нашей семьи", – написала пара.

Интервью Меган Маркл и принца Гарри – смотрите в сюжете:

Мы также рассказывали, какое место в очереди на престол занимает дочь Меган Маркл и принца Гарри.

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Источник: Сегодня
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