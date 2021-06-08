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Кейт Міддлтон та принц Вільям надіслали подарунок дочці Меган Маркл і принца Гаррі

Сьогодні, 07:32

Королева була однією з перших, кому Гаррі і Меган подзвонили після народження Лілі

Кейт Міддлтон і принц Вільям привітали Меган Маркл і принца Гаррі з народженням дочки
Кейт Міддлтон і принц Вільям привітали Меган Маркл і принца Гаррі з народженням дочки
Фото: Getty Images

Після народження дочки, Меган Маркл і принц Гаррі подзвонили королеві Великої Британії Еліаветі ІІ, щоб повідомити прекрасну новину. Вони також відправили монарху кілька фотографій новонародженої Лілібет. Після чого Кейт Міддлтон і принц Вільям надіслали малятку подарунок, передає Mirror.

Народилася дочка Меган Маркл і принца Гаррі 4 червня в лікарні Санта-Барбара Котедж. Назвали дівчинку Лілібет "Лілі" Діана Маунтбеттен-Віндзор. Про значення імені дочки Меган і Гаррі ми вже розповідали тут. Пізніше стало відомо, що вибір онука і його дружини Єлизавети II не оцінила.

Єлизавета II, Меган Маркл і принц Гаррі
Єлизавета II, Меган Маркл і принц Гаррі
Фото: Getty Images

Повідомляється, що королева була однією з перших, кому Гаррі і Меган подзвонили після народження дочки Лілі. Та надіслали їй декілька знімків новонародженої. Після цього герцог і герцогиня Кембриджські надіслали малятку Лілібет подарунок, але що саме там було – не відомо.

Кейт Міддлтон і принц Вільям привітали батьків з народженням дочки в своїх соціальних мережах: "Ми всі раді щасливій новині про народження малятка Лілі. Вітаємо Гаррі, Меган та Арчі".

Кейт Міддлтон і принц Вільям привітали Меган Маркл і принца Гаррі з народженням дочки
Кейт Міддлтон і принц Вільям привітали Меган Маркл і принца Гаррі з народженням дочки
Фото: скриншот

Відзначимо, що фотографії малятка Лілі ще не були опубліковані, та офіційна заява з'явилась на веб-сайті Archewell разом з повідомленням від Гаррі і Меган.

"4 червня ми були благословенні появою нашої дочки Лілі. Вона більше, ніж ми колись могли собі уявити, і ми як і раніше вдячні за любов і молитви, які ми відчували з усього світу. Дякую за вашу незмінну доброту і підтримку в цей особливий час для нашої родини", – написала пара.

Інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі – дивіться в сюжеті:

Ми також розповідали, яке місце в черзі на престол посідає дочка Меган Маркл і принца Гаррі.

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Джерело: Сьогодні
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