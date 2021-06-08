Елизавета II первой узнала о рождении второго ребенка Меган Маркл и принца Гарри – СМИ

Герцоги Сассекские ждали два дня, чтобы рассказать миру о своей дочери, но королева была одной из первых, кто узнал об этом

Елизавета II, Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

95-летняя королева Великобритании была проинформирована о рождении малышки Лилибет Дианы еще до того, как об этом узнал весь мир. Второй ребенок Меган Маркл и принца Гарри родился в пятницу, 4 июня, хотя официально супруги сообщили эту новость 6 июня.

Меган и Гарри ждали два дня, чтобы объявить о пополнении в семье публично, но королева Елизавета II была одной из первых, кто узнал об этом, пишет People.

Поскольку герцог и герцогиня Сассекские переехали в Калифорнию в прошлом году, неясно, когда королева встретится со своим 11-м правнуком.

Хотя ожидается, что принц Гарри вернется в Великобританию для открытия 1 июля памятника в честь его покойной матери, принцессы Дианы, Меган с детьми останутся дома.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи Фото: instagram.com/misanharriman

Свою дочь Меган Маркл и принц Гарри назвали Лилибет "Лили" Диана Маунтбеттен-Виндзор – в честь Елизаветы II и принцессы Дианы.

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Ранее сообщалось, что Ее Величество не довольна именем, которое дали малышке. "Лилибет" – прозвище, которым королеву называли в детстве. До недавнего времени единственным человеком, который использовал это имя, обращаясь к Елизавете II, был ее муж – принц Филипп, умерший в апреле этого года.

Как королевская семья отреагировала на рождение второго ребенка Меган Маркл и принца Гарри – смотрите в сюжете:

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