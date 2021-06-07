Елизавете II не нравится, что Меган и Гарри назвали дочку в честь нее
А все из-за скандальных заявлений герцогов Сассекских в том самом интервью Опре Уинфри
Несмотря на то, что королевская семья поздравила Меган Маркл и принца Гарри с рождением второго ребенка, Ее Величество не довольна именем, которое дали малышке. Напомним, что свою дочь герцоги Сассекские назвали Лилибет "Лили" Диана Маунтбеттен-Виндзор.
О значении имени дочери Меган и Гарри мы уже рассказывали здесь. Теперь стало известно, что выбор внука и его супруги Елизавета II не оценила.
Королевский эксперт утверждает, что после скандальных заявлений пары в интервью с Опрой Уинфри, имя Лилибет кажется неуместным.
"Я думаю, что она (Елизавета II, – ред.) не очень обрадовалась этому, потому что они (принц Гарри и Меган, – ред.) очень грубо относились к ней. Не думаю, что это хорошая идея. По моему мнению, это довольно грубо по отношению к Ее Величеству Королеве", – цитирует The Daily Mail слова королевского эксперта Анджелы Левин.
Она отметила, что это очень личное прозвище, которым королеву называли в детстве. Кроме того, до недавнего времени единственным человеком, который использовал это имя, обращаясь к Елизавете II, был ее муж – принц Филипп.
Королевский эксперт добавила, что Гарри и Меган "унизительно" использовали прозвище королевы.
О том самом интервью Меган Маркл и принца Гарри – смотрите в сюжете:
Ранее сообщалось, что дочь Меган Маркл и принца Гарри – восьмая в очереди на престол.
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