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Кейт Миддлтон анонсировала выход своей книги вслед за Меган Маркл. Она не о королевской семье

Сегодня, 16:33

Уже завтра в продажу поступит книга Кейт Миддлтон, созданная совместно с Британской национальной портретной галереей

Кейт Миддлтон и Меган Маркл
Кейт Миддлтон и Меган Маркл
Фото: Getty Images

Похоже, Меган Маркл не случайно на днях анонсировала выпуск своей книги. Она это сделала за несколько дней до старта продаж фотокниги Кейт Миддлтон.

Издание Hold Still: A Portrait of Our Nation включает 100 портретов, которые отображают борьбу британцев с пандемией COVID-19. Герцогиня Кембриджская лично отбирала все фото, а также написала предисловие.

Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

Релиз книги состоится уже завтра, 7 мая. Об этом сказано на странице принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Instagram.

А вот книга Меган Маркл выйдет только через месяц. Книга с названием "Скамья" покажет взаимоотношения отцов и сыновей глазами матери. По словам герцогини Сассекской, идея написания возникла больше года назад.

Напомним, в день рождения сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Сети появились редкие фото Арчи – сына Меган Маркл и принц Гарри. В Сети считают, что это была не случайность.

Ранее мы рассказывали, что принц Уильям и Кейт Миддлтон запустили свой YouTube-канал.

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