Кейт Миддлтон и принц Уильям запустили свой YouTube-канал. Смотрим первое видео королевской пары!

Герцога и герцогини Кембриджские – активные пользователи социальных сетей. Теперь супруги решили освоить еще одну интернет-площадку

Теперь Кейт Миддллтон и принц Уильям есть не только в Instagram. Британские монархи завели свой YouTube-канал и уже опубликовали первое видео.

"Лучше поздно, чем никогда – теперь мы на YouTube", – подписали они видео в Instagram, пригласив всех подписаться на YouTube-канал королевской семьи.

Герцог и герцогиня Кембриджские поделились 25-секундным роликом, который включает видеонарезку из разных поездок и визитов королевской четы.

Пока неизвестно, какой контент стоит ждать поклонникам пары. Но принц Уильям в первом видео уже отметил, что нужно быть осторожным с высказываниями.

"Кстати, тебе бы надо поосторожней с тем, что ты говоришь, потому что эти ребята все снимают", – сказал внук королевы своей супруге.

Стоит отметить, что на YouTube-канал Кейт Миддлтон и принца Уильям подписалось уже больше 62 тысяч человек. И это видео опубликовали всего пару часов назад!

Ранее в Сети показали новые фото дочери герцогов Кембриджских.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться