Кейт Миддлтон и принц Уильям запустили свой YouTube-канал. Смотрим первое видео королевской пары!
Герцога и герцогини Кембриджские – активные пользователи социальных сетей. Теперь супруги решили освоить еще одну интернет-площадку
Теперь Кейт Миддллтон и принц Уильям есть не только в Instagram. Британские монархи завели свой YouTube-канал и уже опубликовали первое видео.
"Лучше поздно, чем никогда – теперь мы на YouTube", – подписали они видео в Instagram, пригласив всех подписаться на YouTube-канал королевской семьи.
Герцог и герцогиня Кембриджские поделились 25-секундным роликом, который включает видеонарезку из разных поездок и визитов королевской четы.
Пока неизвестно, какой контент стоит ждать поклонникам пары. Но принц Уильям в первом видео уже отметил, что нужно быть осторожным с высказываниями.
"Кстати, тебе бы надо поосторожней с тем, что ты говоришь, потому что эти ребята все снимают", – сказал внук королевы своей супруге.
Стоит отметить, что на YouTube-канал Кейт Миддлтон и принца Уильям подписалось уже больше 62 тысяч человек. И это видео опубликовали всего пару часов назад!
Ранее в Сети показали новые фото дочери герцогов Кембриджских.
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