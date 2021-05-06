Сыну Меган Маркл и принца Гарри – 2 года: все, что нужно знать про Арчи Харрисона
6 мая на свет появился восьмой правнук королевы
6 мая 2019 года на свет появился первенец принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Долгожданный малыш родился в 05:26 по британскому летнему времени в Лондонской больнице Портленд в Вестминстере, его вес составил 3260 граммов.
Сегодня Аричи исполняется два года. По такому поводу Life Сегодня решили собрать самые интересные факты о малыше.
Традиционно, как полагается в королевской семье, Меган отказалась выходить на крыльцо больницы с новорожденным сыном. Наследника британского престола родители показали обществу спустя несколько дней после родов и обнародовали его имя – Арчи Харрисон Маунтбэттен-Виндзор.
Интересно, что второе имя малыша, Харрисон, на самом деле является фамилией и в буквальном смысле означает "сын Гарри (или Генри)". Выбор имени Харрисон в качестве второго имени для малыша также связан с американской тенденцией использования фамилии в качестве имени. Позже оказалось, что Арчи – это греческое слово, которое означает "источник действия".
Более того, Меган Маркл и Гарри создали благотворительную организацию, которая получила название Archwell. Именно идея назвать так свою благотворительную организацию стала вдохновением для имени сына.
Спустя два месяца, 6 июля, в Виндзорском замке состоялись крестины сына Меган Маркл и принца Гарри. Церемония крещения малыша прошла закрытой от посторонних глаз, в том числе и журналистов. На мероприятии присутствовали около 25 человек, включая самих Меган Маркл и принца Гарри.
Папарацции также смогли запечатлеть прибывших на территорию замка принца Уильяма и его супругу Кейт Миддлтон. Поговаривают, что королева Елизавета II отсутствовала на церемонии крещения своего восьмого правнука.
Интересно, что родители отказались от титула учтивости (граф Дамбартон) для своего первенца. Таким образом они сразу же выбрали для своего сына иную жизни, нежели у его двоюродных братьев и сестер.
С самого рождения Меган пыталась оградить жизнь малыша от назойливой прессы и несколько месяцев назад они с принцем Гарри приняли судьбоносное решение - 31 марта 2020 года герцоги сложили королевские полномочия, отказались от титулов и уехали жить в Америку.
Здесь они начали новую жизнь – без прессы, королевских обязательств и давления королевы. Правда, Елизавета II не скрывает своего расстройства касательно того, что теперь Арчи живет за океаном, а это значит, что их встречи значительно сократятся. Да еще и пандемия COVID-19 не дает возможности свободно путешествовать. Но новая жизнь Меган очень нравится, теперь ее сыну ничего не угрожает. По крайней мере так утверждает и сам принц Гарри.
Первый день рождения первенца супруги планировали отмечать в кругу семьи и близких друзей. Но из-за пандемии коронавируса их планы изменились. Они должны были лететь в Великобританию, чтобы повидаться с королевой Елизаветой II и другими родственниками, но остались в своем доме в Лос-Анджелесе. День рождения Арчи они отпразднуют в узком семейном кругу.
Совсем скоро у Арчи появится младшая сестра – вся Британия уже в предвкушении и ждет, когда на свет появится второй ребенок Меган Маркл и принца Гарри.
Ранее мы писали, что папарацци засняли подросшего сына Меган Маркл и принца Гарри.
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