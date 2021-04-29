Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Кейт Миддлтон и принц Уильям показали, как проводят время с детьми. Трогательное видео

Сегодня, 18:59

В честь десятой годовщины свадьбы герцоги Кембриджские опубликовали видео со своими детьми и поблагодарили всех за поздравления

Кейт Миддлтон и принц Уильям отмечают десятую годовщину свадьбы. Кенсингтонский дворец уже опубликовал два новых портрета герцога и герцогини Кембриджских. Теперь же в Instagram появилось видео Кейт Миддлтон и принца Уильяма с детьми в знак благодарности за все поздравления.

"Спасибо всем за добрые слова в годовщину нашей свадьбы. Мы очень благодарны за десять лет поддержки, которую мы получили в нашей семейной жизни", – сказано в сообщении.

Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

На опубликованном видео счастливые Кейт Миддлтон и принц Уильям проводят время со своими детьми – семилетним принцем Джорджем, пятилетней принцессой Шарлоттой и трехлетним принцем Луи.

Ранее мы вспоминали, что друг о друге принц Уильям и Кейт Миддлтон говорили в различных интервью.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Для этого нужно испачкаться: что обожают дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон Букингемскому дворцу пришлось нарушить давнюю традицию из-за беременности Кейт Миддлтон Дядя Кейт Миддлтон обвинил Меган Маркл во лжи
Кейт Миддлтон принц Уильям
Реклама

Новости партнеров

Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
Участница Холостяка-11 раскрыла подробности съемок реалити
Участница Холостяка-11 раскрыла подробности съемок реалити

Популярные статьи

Сегодня, 18:24Фаново

Страстная пятница-2021: что нельзя делать в этот день

Сегодня, 11:50Фаново

Страстная пятница-2021: главные приметы дня

Сегодня, 05:54Психо

Гороскоп на сегодня 29 апреля для всех знаков зодиака: Близнецы, вам подфартит!

Вчера, 19:25Звездно

Видео дочки Пугачевой умилило поклонников: Какая же она обаятельная

Вчера, 19:09Фаново

Поздравления в стихах и картинках с Чистым четвергом

Вчера, 18:13Вкусно

Как приготовить бограч на костре – рецепт закарпатского блюда

Вчера, 12:03Фаново

Чистый четверг-2021: что нельзя делать в праздник

Вчера, 05:15Психо

Гороскоп на сегодня 28 апреля для всех знаков зодиака: Рыбы, не будьте транжирами!

27 апреляЗвездно

4000 гривен за 20 кв м! Супруга Павлика пожаловалась на клининговую компанию и отзывы блогеров

27 апреляЗвездно

Лобода и Лорак пришли на российское МУЗ-ТВ. Дорофеева с ними в номинации Лучшее женское видео

27 апреляВкусно

7 неожиданных блюд из хека, которые вы захотите готовить постоянно

27 апреляФаново

Чистый четверг: главные приметы праздника

27 апреляЗвездно

Киркоров накануне 54-летия заявил о своей личной жизни: Я себе ни в чем не отказываю

27 апреляВкусно

Как приготовить шампиньоны на костре: инструкция и 3 рецепта маринадов

27 апреляЗвездно

Меладзе отреагировал на обвинения Лорак в харассменте: Какой негодяй это придумал?

27 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 27 апреля для всех знаков зодиака: Водолей, не тупи!

Новости партнеров

Свекла по-царски: в сто раз вкуснее шубы
Свекла по-царски: в сто раз вкуснее шубы
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
Блогер раскрыл вульгарный смысл песни Macarena и потряс Сеть
Блогер раскрыл вульгарный смысл песни Macarena и потряс Сеть
Новое семейное фото Винника вызвало споры в Сети
Новое семейное фото Винника вызвало споры в Сети
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Новая "влюбленность: признание мужа Дорофеевой Дантеса
Новая "влюбленность: признание мужа Дорофеевой Дантеса
Украинке "перекрыли" въезд в США на конкурс "Мисс Вселенная"
Украинке "перекрыли" въезд в США на конкурс "Мисс Вселенная"
Как уберечь себя от укуса клеща: советы врачей
Как уберечь себя от укуса клеща: советы врачей

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять