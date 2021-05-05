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Австралийская ведущая в прямом эфире высмеяла Меган Маркл – все из-за ее новой книги

Сегодня, 17:36

Эллисон Лэнгдон из Сиднея подшутила над герцогиней Сассекской в прямом эфире выпуска новостей. Недавно Меган Маркл анонсировала выход книги для детей

Критика в сторону супруги принца Гарри, Меган Маркл, похоже, не закончится никогда. Недавно Меган и Гарри дали откровенное и скандальное интервью Опре Уинфри, из-за чего разозлили многих британцев, включая королевскую семью.

А теперь Меган снова стала объектом насмешек, и не только в соцсетях, но и на телевидении, пишет Mirror.

В прямом эфире выпуска новостей Australia Today ведущая Эллисон Лэнгдон довольно резко пошутила о Меган Маркл и скором выходе ее книги для детей про отношения отцов и сыновей.

Эллисон Лэнгдон и Меган Маркл
Эллисон Лэнгдон и Меган Маркл
Фото: Getty Images, instagram.com/allisonlangdon

К тексту, который был написан для ведущей на суфлере, Лэнгдон добавила немного "отсебятины". Изначально в сценарии Маркл сравнили с известными авторами – Джоан Роулинг и Роальдом Далем. Эллисон, читая текст, сказала, что Меган "с большой натяжкой" можно назвать автором книг для детей.

А позже, комментируя новость об аудиформате книги Маркл, Эллисон саркастически добавила: "Можете ли вы представить что-нибудь лучше? Слушать книгу в машине, или когда готовите ужин…М-м-м, сладкий голосок Меган".

В следующем месяце Меган Маркл выпустит свою книгу под названием "Скамья". Она основана на стихотворении, которое Меган написала Гарри ко Дню отца.

Ранее мы сообщали, что Меган Маркл и принц Гарри готовятся выступить с речью после скандального интервью.

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