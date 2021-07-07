Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Спецтема

Канны-2021

Топ-новость

WOW Ефросинина

Топ-новость

Гарри обижен

Спецтема

Atlas Weekend

Спецтема

Самое дорогое

Топ-новость

Где отдохнуть
СЕГОДНЯ Lifestyle Новости шоу бизнеса

Каннский кинофестиваль открылся душераздирающим мюзиклом о любви. Рассказываем о фильме Аннетт

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
7 июля, 17:56
Копировать ссылку
Вчера в Каннах начался знаменитый кинофестиваль, который открыл фильм "Аннетт" с Марион Котийяр и Адамом Драйвером в главных ролях. Рассказываем, чем интересна эта кинолента для зрителей
Марион Котийяр в фильме "Аннетт"
Марион Котийяр в фильме "Аннетт" / Фото: themoviedb.org

Во вторник, 6 июля, начался 74-й Каннский кинофестиваль – первый полноценный киносмотр с традиционной красной дорожкой и показом фильмов за последние два года. Это вызвало ажиотаж зрителей на новые авторские киноленты.

Сюрпризом для гостей стал фильм-открытие – программный директор кинофестиваля Тьерри Фремо выбрал мюзикл "Аннетт" культового французского режиссера Лео Каракса, который работал над картиной целых девять лет. Кинолента с актерами первой величины стала очень личной для режиссера – он посвятил ее своей супруге, которая ушла из жизни, а также личным переживаниям потери. Почему фильм стал таким нашумевшим еще до премьеры и о чем сюжет – делимся далее.

О сюжете:

Главные герои – провокационный стендап-комик Генри (Адам Драйвер) и оперная певица сопрано Энн (Марион Котийяр) – безмерно любят друг друга, о чем поют в песне We Love Each Other So Much (пер. "Мы любим друг друга очень сильно", как и характерно персонажам мюзикла. После свадьбы у них рождается ребенок – Аннетт, которая оказывается не живой девочкой, а деревянной куклой. Однако родители ведут себя с ней как с обыкновенным ребенком, как будто не замечая ее отличия от других детей.

Гламурная жизнь превращается в трагедию после того, как Генри решает сменить заученные шутки на серьезный номер с рассказом об убийстве супруги, которую он защекотал до смерти. Зрители так и не узнают, виновен ли Генри в ее смерти, но что более важно – после смерти матери остается ее дочь – Аннетт, которая не знает чувств и поэтому не может даже поговорить с отцом о его чувстве вины.

Фильм оставляет героя наедине со своими переживаниями – так режиссер и раскрывает собственные чувства о пережитой утрате.

Кадр из фильма "Аннетт"
Кадр из фильма "Аннетт" / Фото: themoviedb.org

Музыка в фильме:

Композиторами выступили хитмейкеры братья Мэйл – основатели группы Sparks, которая была популярна в далеких 80-х. Они также написали сценарий к фильму вместе с режиссером. Почти в каждой сцене фильма появляется своя композиция, в которой герои повторяют одну и ту же строчку или поют простые рифмы.

Адам Драйвер в фильме "Аннетт"
Адам Драйвер в фильме "Аннетт" / Фото: themoviedb.org

Смотрите трейлер фильма "Аннетт":

Ранее мы рассказали о 10 лучших фильмах Каннского кинофестиваля за всю его историю.

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Заведи будильник
6 - 18 июля

Стартовал 74-й Каннский кинофестиваль

Красная дорожка: самые стильные гости
Цитата дня

Еще до появления Меган было много разговоров о том, что Гарри не нравились некоторые моменты. Он все больше разочаровывался в своей второстепенной роли, особенно после того, как дети Уильяма и Кейт "скинули" его вниз по иерархии престолонаследников

Камилла Томини королевский эксперт
Узнать больше о королевской семье
Белла Хадид на красной дорожке Канн-2021
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Лайфхак дня
Как реанимировать букет цветов
Хакнуть
Спецпроект
Календарь лайфхаков
Июль
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
4 - 10 июля
Читать гороскоп
Первый сольный
Концерт ONUKA
27 августа / 19:00
Детальнее про сольник
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ужин за ₴200 000 в Киеве
За что такие деньги?
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Есть овощи каждый день
Почему это важно?
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Гороскоп
Самые опасные среди знаков зодиака
Узнать кто?
Последние новости

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять