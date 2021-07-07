Кто и в чем блистал на красной дорожке Канн-2021: самые стильные образы

Дресс-код Каннского фестиваля звучит как black tie, но гости красной дорожки его трактуют по-своему, блистая в нарядах с перьями, пайетками, органзой, оголяя различные части тела разрезами

Гости каннского фестиваля-2021 / Фото: Getty Images

74-й Каннский кинофестиваль открыт! В прошлом году киносмотр застала пандемия, что сделало мероприятие еще более долгожданным. В этом году в Каннах покажут два украинских фильма, и в целом программа кинофестиваля выглядит весьма насыщенной.

Фестиваль знаменит своей красной дорожкой, где звезды сверкают в своих модных нарядах. Дресс-код Каннского фестиваля звучит как black tie, но гости красной дорожки его трактуют по-своему, блистая в нарядах с перьями, пайетками, органзой, оголяя различные части тела разрезами разной формы и глубины.

В общем, здесь есть на что посмотреть, поэтому мы собрали ТОП-10 лучших платьев с красной дорожки первого дня Каннского фестиваля.

1. Модель Белла Хадид в первый день Каннского фестиваля пришла в элегантном чорно-белом платье от Jean Paul Gaultier.

Канны 2021: Белла Хадид на красной дорожке / Фото: Getty Images

2. Актриса Джессика Честейн пришла на красную дорожку в черном платье французского модного дома Dior.

Канны-2021: Джессика Честейн в Dior / Фото: Getty Images

3. Актриса Джоди Фостер пришла на красную дорожку в белом лаконичном платье от Givenchy.

Канны-2021: Джоди Фостер в Givenchy / Фото: Getty Images

4. Актриса Хелен Миррен потрясающе выглядела в желтом платье от Dolce & Gabbana.

Хелен Миррен на Каннском кинофестивале-2021 / Фото: Getty Images

5. Модель Кэндис Свейнпол слепила глаза не только своей красотой, а и блестящим костюмом от Etro.

Кэндис Свейнпол на красной дорожке в Каннах / Фото: Getty Images

6. Модель и бывшая первая леди Франции Карла Бруни пришла на красную дорожку в элегантном голубом платье Celine.

Карла Бруни позирует на красной дорожке Канн-2021 / Фото: Getty Images

7. Певица Соко пришла в стильном платье в крупные пайетки от Gucci.

Канны-2021: Соко в Gucci / Фото: Getty Images

8. Модель и актриса Элиза Сенауи выбрала для красной дорожки изумрудное платье от Alberta Ferretti.

Канны-2021: Элиза Сенауи в Alberta Ferretti / Фото: Getty Images

9. Актриса и продюсер Мэгги Джилленхол пришла на красную дорожку Канн в элегантном белом платье с кейпом от Celine.

Канны-2021: Мэгги Джилленхол в Celine / Фото: Getty Images

10. Президент жюри Каннского фестиваля Спайк Ли попал в наш ТОП лучших нарядов в розовом Louis Vuitton

Канны-2021: Спайк Ли в Louis Vuitton / Фото: Getty Images

Напомним, что не за горами и украинский киносмотр – Одесский международный кинофестиваль, который пройдет с 14 по 21 августа.

Об итогах Одесского кинофестиваля в прошлом году – смотрите подробности в ролике:

Ранее мы рассказали о 10 лучших фильмах Каннского кинофестиваля за всю его историю.