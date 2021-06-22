Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Победители Каннского кинофестиваля: 10 лучших фильмов за всю историю

Сегодня, 15:27

В прошлом году крупнейший киносмотр мира – Каннский кинофестиваль был отменен из-за пандемии. Однако в этом году мероприятие пройдет в традиционном формате – с показами, красной дорожкой и нарядами кинозвезд

До Каннского кинофестиваля, в программу которого в этом году попал украинский фильм, осталось всего несколько недель. Киносмотр должен был состояться в мае, но был перенесен на 6 июля, но это даже хорошо, ведь у киноманов есть возможность погрузиться в мир лучших фильмов и классики кино.

Мы решили вспомнить самые яркие и знаковые фильмы за всю историю кинофестиваля, которые вам точно будет интересно посмотреть.

1. "Сладкая жизнь" (1960)

Кадр из фильма "Сладкая жизнь"
Кадр из фильма "Сладкая жизнь"
Фото: rogerebert.com

Тем, кто еще не знаком с работами легендарного Федерико Феллини, стоит начать как раз с этой картины. Сюжет разворачивается в Риме и рассказывает о популярном завсегдатае светских вечеринок – журналисте Марчелло, которого играет любимый актер режиссера – Марчелло Мастроянни. Он проводит ночи на вечеринках в окружении кинозвезд, собирая материал для своих колонок в модных изданиях. Его жизнь действительно можно назвать "сладкой": одну ночь он проводит с Маддаленой (Анук Эме), а другую – уже с Сильвией (Анита Экберг). Но на утро магия исчезает, и герой остается один с чувством опустошенности. Кстати, именно в "Сладкой жизни" впервые появляется такой термин, как "папарацци", который в итоге распространился по всему миру.

2. "Фотоувеличение" (1966)

Кадр из фильма "Фотоувеличение"
Кадр из фильма "Фотоувеличение"
Фото: themoviedb.org

Бесспорно, один из лучших фильмов в истории Канн, а также один из знаковых фильмов режиссера Микеланджело Антониони. Безупречно снятый и атмосферный, но похожий на чей-то сон, фильм настолько пестрит многозначностью и загадочностью, что непривыкшие зрители могут воспринять его за абсурд. При всем этом мы рекомендуем хотя бы раз увидеть эту картину, которая выглядит очень стильной даже по современным меркам.

В центре сюжета Томас – успешный фотограф, который устал от утомительного употребления наркотиков и случайного секса. Жизнь Томаса внезапно меняется, когда он фотографирует предполагаемое убийство.

3. "Разговор" (1974)

Кадр из фильма "Разговор"
Кадр из фильма "Разговор"
Фото: themoviedb.org

Режиссер фильма – двухкратный обладатель "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля Фрэнсис Форд Коппола. Причем, в том году у него вышло сразу два фильма – этот и вторая часть "Крестного отца". И оба стали шедеврами.

В центре сюжета "Разговора" – Гарри Кол, который является мастером по подслушиванию разговоров. Гарри живет так, будто все в жизни является заговором: своей любовнице он не называет место работы, врет, что у него нет домашнего телефона и звонит из таксофона, а офис его вообще находится в углу заброшенного склада. Все это превращается в очень курьезную, но очень жуткую историю.

4. "Таксист" (1976)

Кадр из фильма "Таксист"
Кадр из фильма "Таксист"
Фото: themoviedb.org

Актер Роберт Де Ниро в роли социопатичного таксиста в неонуарном триллере Мартина Скорсезе. Герой де Ниро – бывший ветеран войны во Въетнаме, который пытается справиться со своим одиночеством и бессонницей, работая в такси в Нью-Йорке. Он отрешен от мира, но не может не замечать "грязь" города: коррупцию, жестокость и бесчеловечность. Потрясенный увиденным, герой постепенно и сам начинает меняться.

5. "Апокалипсис сегодня" (1979)

"Апокалипсис сегодня"
"Апокалипсис сегодня"
Фото: пресс-служба

Действие культовой киноэпопеи Фрэнсиса Форда Копполы разворачивается в 1969 году, когда во Вьетнаме была война. Бывший капитан спецподразделения, ветеран войны Бенджамин Уиллард получает особое задание: разыскать в джунглях Камбоджи бывшего полковника, который во время одной из военных операций дезертировал. Бенджамина ждет длинное и опасное путешествие, в котором ему предстоит столкнуться с жестокостью войны и ее последствиями.

6. "Весь этот джаз" (1979)

Фильм "Весь этот джаз"
Фильм "Весь этот джаз"
Фото: themoviedb.org

Яркий и фееричный полуавтобиографический фильм рассказывает об эксцентричном хореографе Гидеоне (прототипом стал режиссер фильма Боб Фосс), который разрывается между Бродвеем и работой в Голливуде.

Привычная разгульная жизнь Гидеона круто меняется, когда ему ставят задачу – поставить новый мюзикл. Он работает с полной самоотдачей, но бешеный ритм и нездоровый образ жизни ставят его жизнь под угрозу смерти. Но Гидеона мало что может остановить. "Весь этот джаз" – необычный взгляд на жизнь и творчество одного из гениев.

7. "Пианино" (1993)

Кадр из фильма "Пианино"
Кадр из фильма "Пианино"
Фото: themoviedb.org

Режиссер фильма – Джейн Кэмпион, которая до сих пор является единственной женщиной, которая получила главный приз на Каннском кинофестивале. В центре сюжета исторической драмы – немая вдова, которая приезжает из Шотландии в Новую Зеландию со своей дочкой. Героиня планирует выйти замуж за богатого землевладельца, но план рушится, когда она становится репетитором по фортепиано у брутального лесника и влюбляется в него.

8. "Тень воина" (1980)

"Тень воина"
Фото: themoviedb.org

Эпическая драма считается одной из главных кинолент классика кино, японского режиссера Акиры Куросавы. Его обожали не только сами киноманы и любители самурайских фильмов, но и такие легенды кино, как Фрэнсис Форд Коппола и Джордж Лукас. Они и выступили продюсерами этого фильма.

По сюжету, в 17 веке в Японии скрывают смерть феодала, один вид которого воодушевлял солдат. Его подменяют двойником, который на самом деле является мелким вором, но благодаря схожести с правителем его жизнь меняется.

9. "Древо жизни" (2011)

Брэд Питт и Джессика Честейн в фильме "Древо жизни"
Брэд Питт и Джессика Честейн в фильме "Древо жизни"
Фото: themoviedb.org

В центре сюжета фильма Теренса Малика – жизнь 11-летнего Джека, одного из троих братьев. Мальчик воспринимает все происходящее как чудо, вдохновлен любовью и милосердием мамы, в то время как его отец является ее полной противоположностью и хочет показать сыну реалии жизни. Каждый из родителей Джека пытается убедить его в своей правоте и доказать правильность своего мировоззрения. Вскоре беззаботная и добрая реальность мальчика наполняется болью и страданиями, с которыми никогда ранее он еще не сталкивался.

10. "Паразиты" (2019)

Кадр из фильма "Паразиты"
Кадр из фильма "Паразиты"
Фото: themoviedb.org

История "Паразитов" разворачивается вокруг семьи четырех безработных, чья жизнь не сулит им радужных перспектив. Ситуация меняется, когда старшему сыну предлагают высокооплачиваемую подработку репетитором. С помощью сестры он делает фальшивые документы об образовании и приходит в роскошное поместье состоятельного бизнесмена. Произведя хорошее впечатление, старший сын узнает об еще одной открытой вакансии, и у него появляется очень необычный план по трудоустройству сестры. Режиссер описывает "Паразитов" как "комедию без клоунов и трагедию без воров".

По материалам Vogue.

Смотрите самые эффектные образы знаменитостей на Каннском кинофестивале в 2019 году.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
5 знаковых ролей именинницы Мерил Стрип в кино DZIDZIO снимает квест-комедию с Адой Роговцевой: 4 впечатляющих факта о предстоящем фильме Атлантида — лучший фильм. О чем лента-триумфатор кинопремии Золота Дзиґа-2021
кино Каннский кинофестиваль что посмотреть
Реклама

Новости партнеров

Австралийка выдала самое красивое взвешивание
Австралийка выдала самое красивое взвешивание
Как варить картофель: простые способы приготовления овоща
Как варить картофель: простые способы приготовления овоща
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь

Популярные статьи

Сегодня, 16:15Здорово

Почему возникает аллергия на тополиный пух и как ее избежать

Сегодня, 15:22Модно

Какую прическу сделать на выпускной 2021: самые модные идеи из Pinterest

Сегодня, 14:56Вкусно

Киноа по-новому: 5 необычных способов для ее приготовления

Сегодня, 12:18Звездно

Принц Чарльз отказался встречаться с принцем Гарри во время его приезда в Лондон

Вчера, 14:08Звездно

Николаев стал первым мужчиной Королевой: Я была воспитана строго, секс случился после замужества

Вчера, 11:31Звездно

Постер Памелы Андерсон и вишневый торт: ТОП-10 фактов об имениннике принце Уильяме

Вчера, 09:43Events

День Святого Духа: что нельзя делать в праздник

Вчера, 06:20Events

День летнего солнцестояния: красивые поздравления в открытках, стихах и смс

20 июняЗвездно

Украинские звезды поздравляют пап с Днем отца: трогательные фото

20 июняЗвездно

Все как в жизни: Джанабаева и Меладзе пожаловались на будни родителей (видео)

20 июняEvents

Поздравления с Троицей: красивые стихи, картинки и смс

20 июняEvents

День медика-2021: поздравления с праздником в прозе и стихах

20 июняEvents

Поздравления с Троицей-2021 в СМС и коротких стихах

20 июняEvents

Сегодня День отца: поздравления любимому папе

20 июняEvents

С Троицей: картинки, поздравления, стихи и смс

19 июняМодно

60-е, блестки или нюд? Выбираем актуальный макияж на выпускной

Новости партнеров

Заливако раскритиковали в Сети за откровенное фото бывшей жены
Заливако раскритиковали в Сети за откровенное фото бывшей жены
Жюльен с курицей и шампиньонами: рецепт приготовления пошагово
Жюльен с курицей и шампиньонами: рецепт приготовления пошагово
Как приготовить сытный вкусный суп для всей семьи
Как приготовить сытный вкусный суп для всей семьи
Рыбак показал девушку, с которой живет после "Холостячки"
Рыбак показал девушку, с которой живет после "Холостячки"
Эти продукты - спасение для вашей щитовидки
Эти продукты - спасение для вашей щитовидки
Слабовільні знаки Зодіаку, які не можуть сказати іншим “ні“
Слабовільні знаки Зодіаку, які не можуть сказати іншим “ні“
Василиса Фролова рассказала, как случайно забеременела
Василиса Фролова рассказала, как случайно забеременела
Відома ведуча виявилась донькою Петросяна: впадете, хто вона
Відома ведуча виявилась донькою Петросяна: впадете, хто вона

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять