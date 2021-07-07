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СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

ТОП-5 странных нарядов с красной дорожки фестиваля в Каннах

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
7 июля, 16:00
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Не все гости знаменитого кинофестиваля пользуются услугами стилистов. А очень зря, ведь тогда они наряжаются в наряды, которые выставляют их не в лучшем свете
Гости кинофестиваля в Каннах
Гости кинофестиваля в Каннах / Фото: Getty Images

Стартовал 74-тый Каннский фестиваль с его знаменитой красной дорожкой, куда звезды приходят покрасоваться и продемонстрировать свой безупречный образ. Интересно, что пресс-код Каннского фестиваля звучит как black tie, но гости красной дорожки его трактуют по-своему, блистая в нарядах с перьями, пайетками, органзой, оголяя различные части тела разрезами разной формы и глубины. Иногда гости переходят черту своей оригинальностью и в результате получаются очень нелепые наряды.

Мы собрали ТОП-5 самых странных нарядов первого дня Каннского фестиваля.

1. Cопрезидент и художественный директор Chopard Каролин Шойфеле выбрала странное платье девчакового розового цвета, но с довольно вульгарным декольте.

Канны-2021: Каролин Шойфеле
Канны-2021: Каролин Шойфеле / Фото: Getty Images

2. Актриса Ирис Бербен надела платье со смыслом, но точно без вкуса. На ее платье красуется огромная надпись Plus forts ensemble, что в переводе с французского языка означает "Вместе — мы сила".

Канны-2021: актриса Ирис Бербен
Канны-2021: актриса Ирис Бербен / Фото: Getty Images

3. Девушка в желтом слишком пышном платье, похожем на пироженку и довольно странную, не структурированную. У Хелен Миррен лучше получилось обыграть желтый цвет.

Гостья кинофестиваля в Каннах
Гостья кинофестиваля в Каннах / Фото: Getty Images

4. Когда хочется выглядеть нарядненько, а получается нелепо. Мужчина решил приукрасить белый костюм цветами, белым ободком для волос, странной обувью и массивной серьгой.

Гость кинофестиваля в Каннах
Гость кинофестиваля в Каннах / Фото: Getty Images

5. Последнее место досталось сразу двум гостьям кинофестиваля, которые нарядились, как подвыпившая невеста с повязкой на ноге и порно звезда в прозрачном платье.

Гости кинофестиваля в Каннах
Гости кинофестиваля в Каннах / Фото: Сегодня

Напомним, что не за горами и украинский киносмотр – Одесский международный кинофестиваль, который пройдет с 14 по 21 августа.

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Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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6 - 18 июля

Стартовал 74-й Каннский кинофестиваль

Красная дорожка: самые стильные гости
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Еще до появления Меган было много разговоров о том, что Гарри не нравились некоторые моменты. Он все больше разочаровывался в своей второстепенной роли, особенно после того, как дети Уильяма и Кейт "скинули" его вниз по иерархии престолонаследников

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