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Каннський кінофестиваль відкрився несамовитим мюзиклом про кохання. Розповідаємо про фільм Аннетт

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
7 липня, 17:56
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Вчора в Каннах розпочався знаменитий кінофестиваль, який відкрив фільм "Аннетт" з Маріон Котіяр і Адамом Драйвером в головних ролях. Розповідаємо, чим цікава ця кінострічка для глядачів
Маріон Котіяр у фільмі "Аннетт"
Маріон Котіяр у фільмі "Аннетт" / Фото: themoviedb.org

У вівторок, 6 липня, почався 74-й Каннський кінофестиваль – перший повноцінний кіноогляд з традиційною червоною доріжкою і показом фільмів за останні два роки. Це викликало ажіотаж глядачів на нові авторські кінострічки.

Сюрпризом для гостей став фільм-відкриття – програмний директор кінофестивалю Тьєррі Фремо обрав мюзикл "Аннетт" культового французького режисера Лео Каракса, який працював над картиною цілих дев'ять років. Кінострічка з акторами першої величини стала дуже особистою для режисера – він присвятив її своїй дружині, яка пішла з життя, а також особистим переживань втрати. Чому фільм став таким гучним ще до прем'єри та про що сюжет – ділимося далі.

Про сюжет:

Головні герої – провокаційний стендап-комік Генрі (Адам Драйвер) і оперна співачка сопрано Енн (Маріон Котіяр) – безмірно кохають одне одного, про що співають у пісні We Love Each Other So Much (пер. "Ми любимо друг одного дуже сильно", як і характерно персонажам мюзиклу. Після весілля у них народжується дитина – Аннетт, яка виявляється не живою дівчинкою, а дерев'яною лялькою. Однак батьки поводяться з нею як зі звичайною дитиною, ніби не помічаючи її відмінності від інших дітей.

Гламурне життя перетворюється в трагедію після того, як Генрі вирішує змінити завчені жарти на серйозний номер з розповіддю про вбивство дружини, яку він залоскотав до смерті. Глядачі так і не дізнаються, чи винен Генрі в її смерті, але що більш важливо – після смерті матері залишається її дочка – Аннетт, яка не знає почуттів і тому не може навіть поговорити з батьком про його почутті провини.

Фільм залишає героя наодинці зі своїми переживаннями – так режисер і розкриває власні почуття про пережиту втрату.

Кадр з фільму "Аннетт"
Кадр з фільму "Аннетт" / Фото: themoviedb.org

Музика у фільмі:

Композиторами виступили хітмейкери брати Мейл – засновники гурту Sparks, який був популярний в далеких 80-х. Вони також написали сценарій до фільму разом з режисером. Майже в кожній сцені фільму з'являється своя композиція, в якій герої повторюють один і той ж рядок або співають прості рими.

Адам Драйвер у фільмі "Аннетт"
Адам Драйвер у фільмі "Аннетт" / Фото: themoviedb.org

Дивіться трейлер фільму "Аннетт":

Раніше ми розповіли про 10 найкращих фільмів Каннського кінофестивалю за всю його історію.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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6 - 18 червня

Стартував 74-й Каннський кінофестиваль

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