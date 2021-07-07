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Белла Хадид в винтажном платье повторила образ Наоми Кэмпбелл. Кто выглядит эффектнее?

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
7 июля, 09:50
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24-летняя модель выбрала для своего выхода на красную дорожку в Каннах винтажное платье французского модельера Jean Paul Gaultier. В 2002 году его на подиуме представляла Наоми Кемпбелл
Битва платьев Беллы Хадид против Наоми Кемпбелл
Битва платьев Беллы Хадид против Наоми Кемпбелл / Фото: Getty Images, Vogue

В Каннах открылся кинофестиваль с его знаменитой красной дорожкой на которой звезды блистают в лучших нарядах. Одной из самых заметных в первый день фестиваля была модель Белла Хадид, выбрав для своего выхода винтажное платье французского модельера Jean Paul Gaultier. Его же ранее надевала коллега Беллы Наоми Кэмпбелл. Разбираемся, кому же наряд идет больше.

Белла Хадид в платье Jean Paul Gaultier в Каннах
Белла Хадид в платье Jean Paul Gaultier в Каннах / Фото: Getty Images

Белое платье с корсетным верхом и развевающимся шлейфом из черного шифона было создано дизайнером 19 лет назад. В 2002 году его на подиуме представляла Наоми Кэмпбелл.

Наоми Кэмпбелл в платье Jean Paul Gaultier
Наоми Кэмпбелл в платье Jean Paul Gaultier / Фото: Vogue

Если сравнить два няряда, то можно увидеть, что для Беллы Хадид был немного видоизменен лиф платья – под черный шифон на груди добавили черные вкладыши, чтобы не просвечивалась грудь. Все же остальное осталось таким же.

В соцсетях уже разгорелась дискуссия по поводу того, кому же из моделей удалось представить образ эффектнее. А что по этому поводу скажете вы?

Ранее отмечалось, что в прошлом году киносмотр в Каннах застала пандемия, что сделало мероприятие еще более долгожданным. В этом году в Каннах покажут два украинских фильма, и в целом программа кинофестиваля выглядит весьма насыщенной.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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