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Обнаженных Настю Каменских и Потапа "подловили" в постели: "Как же это было сладко"

Сегодня, 17:24

Недавно Потап прилетел к Насте Каменских в Мексику, где они устроили романтическое свидание и насладились отдыхом. На видео попали кадры их совместного времяпровождения

После того как Настя Каменских призналась в панических атаках, Потап сразу же прилетел к ней в Мексику. Супруги устроили совместный отдых, который артистка запечатлила на видео. В ролик попали пикантные кадры, на которых Настя Каменских и Потап целуются в постели.

На YouTube-канале Насти Каменских появился новый выпуск шоу "Девочки рулят", в котором Потап устроил ей секретное свидание. Как именно провели время супруги – Настя не показала, но в итоге появились кадры их совместного утра, которое они провели на своей вилле.

Потап и Настя Каменских в Мексике
Потап и Настя Каменских в Мексике
Фото: Скриншот из YouTube

"Каждое утро очень важно. Что ты туда заложишь... Потому что, каждый день, как маленькая жизнь. Леша меня научил, что обязательно надо нежиться, кайфовать, дарить друг другу любовь, улыбки, добрые слова, нежные слова", – сказала Настя Каменских.

Певица поблагодарила свою подругу и маму за то, что сделали ей такой сюрприз и устроили приезд Потапа.

"Боже мой, как же это было сладко", – прокомментировала отдых Настя.

Настя Каменских и Потап
Настя Каменских и Потап
Фото: Скриншот из YouTube

В конце ролика Насте пришлось прощаться с Потапом, которому нужно было улетать в Украину. Во время прощания Каменских сильно расплакалась, не желая отпускать супруга.

"Каждый раз расставаться – это как маленькая смерть. Это как оторвать от себя человека", – сказала певица.

Затем Каменских отметила, что уезжать всегда легче, чем оставаться.

Напомним, что ранее Потап приревновал Настю Каменских к другу семьи в Мексике.

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