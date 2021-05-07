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Потап заказал неожиданные подарки на свое 40-летие. Вы будете удивлены!

Сегодня, 17:37

8 мая известный украинский продюсер и рэпер будет праздновать день рождения

Потап
Потап
Фото: instagram.com/realpotap

Недавно Потап посвятил романтический и очень трогательный стих Насте Каменских в честь праздника, а уже завтра будет праздновать свой сороковой день рождения. Программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" он эксклюзивно рассказал, что будет делать в этот день.

По словам артиста, грандиозной вечеринки или чего-то масштабного он не планирует. Но конечно соберет дома компанию самых близких людей, чтобы провести с ними такой себе семейный и скромный день рождения.

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Кроме этого Потап признался, какой подарок с радостью примет на 40-летие. И тут мы удивились.

"Я последнее время начал собирать коллекцию украинских национальных произведений искусств... То есть какой-то кувшинчик, или скульптуру, или картину я с удовольствием приму в знак уважения", – сказал Потап.

Ранее мы рассказывали как Настя Каменских отпраздновала день рождения в мексиканском стиле.

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подарки Потап
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