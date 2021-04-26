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Потап написал трогательную песню о Чернобыльской трагедии. В Сети отметили, что до мурашек

Сегодня, 17:39

Украинские исполнители посвятили 35-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС песню "Вальс 86"

Украинские исполнители по случаю 35 годовщины катастрофы записали песню "Вальс 86" при поддержке Министерства культуры. В записи трека приняли участие Надя Дорофеева, Сергей Бабкин, Юлия Санина, группа MOZGI, Тарас Тополя, Алина Паш.

"Музыкальный трек "Вальс 86" о памяти трагедии 26 апреля 1986 года, об ошибках, боли, жизни и следах, которые остались навсегда", – сказано в описании к публикации.

Автором слов стали Алексей Потапенко (он же Потап), Владимир Кагарлык, Инга Кагарлык и Алина Паш.

У себя в Instagram Потап признался, что всегда хотел написать песню об этой трагедии и когда ему поступило такое предложение, он вложил в трек всю душу.

"Я всегда хотел написать песню об этой трагедии, современную со многими артистами, разножанровую, что бы привлечь внимание всех кто помнит и тех кто ничего не знает о 86 год, и вот когда буквально две недели назад поступило предложение "А может у Вас что-то есть на эту трагическую тему", я сказал, что нет, но я напишу ... и написал, то написал так быстро, потому что от души", – поделился артист.

В комментариях артистов поблагодарили за такую песню.

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