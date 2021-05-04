Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Viva la NK! Настя Каменских отпраздновала день рождения в мексиканском стиле

Сегодня, 20:12

Украинской певице исполнилось 34 года и она решила перевоплотиться в известную мексиканскую художницу

Мы уже писали, что Потап посвятил своей любимой NK очень романтичный стих в честь ее 34-летия. Вечером именинница собрала всех своих близких, чтобы отпраздновать день рождения в мексиканском стиле. Уж очень любит эту страну и ее культуру Каменских)

В Instastories Настя поделилась фотографиями и видео, на которых показала, как выглядит украшенный зал, а также продемонстрировала свой необычный образ Фриды Кало.

Фото: instagram.com/stories/kamenskux
Фото: instagram.com/stories/kamenskux

Читайте также:
Обнаженных Настю Каменских и Потапа подловили в постели: Как же это было сладко

Фото: instagram.com/stories/kamenskux

Поздравить NK пришли Потап, ее мама, подруга Анна Андрийчук, которая рассталась с Позитивом, и другие.

Фото: instagram.com/stories/kamenskux
Фото: instagram.com/stories/kamenskux
Фото: instagram.com/stories/irinakovalchouk

Ранее мы писали, что Потап приревновал Настю Каменских к другу семьи в Мексике.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Когда Настя Каменских станет мамой, а Тина Кароль встретит свою любовь: прогноз астролога Меня просто разорвало на куски: Настя Каменских призналась в панических атаках - Потап в шоке Настя Каменских показала фото в купальнике до похудения: Люблю себя такой, какая я есть
Настя Каменских NK
Реклама

Новости партнеров

Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Тодоренко во второй раз будет мамой
Тодоренко во второй раз будет мамой
Билык шокировала откровением о больном брате: мурашки по коже
Билык шокировала откровением о больном брате: мурашки по коже
Подросток в Киеве убил родителей и 8-летнего брата: подробности
Подросток в Киеве убил родителей и 8-летнего брата: подробности

Популярные статьи

Вчера, 20:39Звездно

Холостячка Мишина провела вечер с Рыбаком, который бросил ее ради другой

Вчера, 12:14Звездно

Секс-скандал вокруг Меладзе, или Почему слухи о харассменте могут быть правдой

Вчера, 09:48Звездно

Киркоров на вечеринке в честь 54-летия целовался с Бузовой и ползал под MARUV

Вчера, 09:29Фаново

Неделя после Пасхи-2021: что можно, а что категорически нельзя делать

Вчера, 08:46Звездно

Холостячка Злата Огневич кардинально сменила имидж. Мы в восторге!

Вчера, 07:40Психо

Гороскоп на сегодня 3 мая для всех знаков зодиака: Водолеи, будьте терпимее!

Вчера, 05:20Фаново

Поливальный понедельник-2021: приметы, обычаи и что нельзя делать

2 маяЗвездно

Лазарев впервые прокомментировал ссору с Лободой и обвинил в ней других людей

2 маяЗвездно

Надя Дорофеева отпраздновала Пасху в селе с победителем Голосу країни

2 маяПсихо

Гороскоп на неделю 2-8 мая: все знаки зодиака

2 маяФаново

С Пасхой-2021: короткие поздравления в стихах

2 маяФаново

Пасха-2021: что ни в коем случае нельзя делать и приметы

2 маяЗвездно

Участница Холостяка нарушила правило, покидая шоу: Это было трагично

2 маяПсихо

Гороскоп на сегодня 2 мая для всех знаков зодиака: Тельцы, вы будете на высоте!

2 маяФаново

Поздравления с Пасхой-2021: самые красивые открытки, короткие стихи и проза

1 маяEvents

Пасха-2021: ритуалы, обряды, заговоры на здоровье и благополучие

Новости партнеров

Батько – перший красень СРСР, а тепер погляньте на дочку: впадете
Батько – перший красень СРСР, а тепер погляньте на дочку: впадете
Новое семейное фото Винника вызвало споры в Сети
Новое семейное фото Винника вызвало споры в Сети
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
Олег Винник рассказал о страшной аварии
Олег Винник рассказал о страшной аварии
Смертность от КОВИД растет: в чем вина пациентов?
Смертность от КОВИД растет: в чем вина пациентов?
Якщо щодня їсти часник: результат вас здивує
Якщо щодня їсти часник: результат вас здивує
Популярная модель соблазнила фанов точеной фигурой
Популярная модель соблазнила фанов точеной фигурой
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять