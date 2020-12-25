Каменских, Могилевская и Мелания с Иванкой Трамп: как звезды отмечают Рождество (фото)

Звезды делятся в соцсетях трогательными фотографиями

Сегодня, 25 декабря, христиане западного обряда празднуют Рождество. Украинские и мировые знаменитости поздравляют с праздником своих родственников, друзей, коллег и поклонников. Они делятся в соцсетях трогательными фотографиями, сделанными в узком семейном кругу.

Давайте же посмотрим, как они отдыхают:

Джамала

"Счастливого Рождества всем моим друзьям и фанам во всем мире! Мира и любви для каждого!" – написала Джамала под фотографией в Instagram.

Павел Зибров

"Пусть этот светлый и добрый праздник подарит вам сотни радостных дней", – написал известный украинский певец.

Катя Осадчая

Известная телеведущая в ночь на 25 декабря громко отпраздновала католический Сочельник. Она устроила традиционное украинское застолье на Рождество с колядками и вертепом.

Настя Каменских

"С Рождеством всех, кто отмечает сегодня", – написала звезда под фотографией, на которой она позирует возле елки.

Монатик

Певец опубликовал оригинальный коллаж-поздравление.

Наталия Могилевская

"Вы любите Новый год? Я – обожаю", – написала звезда эстрады.

Оля Полякова

"Мы с девчонками поздравляем всех с праздником! Merry Christmas!".

Григорий Решетник

По случаю Рождества многодетный телеведущий опубликовал семейное фото в полном составе, с тремя сыновьями и женой.

Светлана Тарабарова

Певица Светлана Тарабарова показала, как с сыном Иваном лепит снеговика во дворе дома.

Рождество 25 декабря – особенный день и для западных звезд!

Брюс Уиллис

Жена голливудского актера Эмма Хеминг-Уиллис показала милое семейное фото с любимым и двумя дочерьми.

Мелания Трамп

"Мне нравится отслеживать с детьми поездку Санты в Рождественскую ночь, когда он путешествует по всему миру. Счастливого Рождества", – написала первая леди США.

Иванка Трамп

Дочь Дональда Трампа опубликовала фото с мужем Джаредом Кушнером.

Принц Чарльз и герцогиня Камилла

"Желаю всем счастливого Рождества и лучшего Нового года", – написали принц Чарльз и герцогиня Камилла.

Селин Дион

Легендарная канадская певица по случаю Рождества поделилась редким фото с тремя сыновьями – Рене-Чарльзом, Эдди и Нельсоном.

Джастин Бибер и Хейли Болдуин

Популярный канадский поп исполнитель отмечает Рождество вместе с любимой женой и друзьями.



Майли Сайрус

Эпатажная певица опубликовала целую серию фото в костюмах Санты.

Мэрайя Кэри

Звезда отмечает праздник вместе с детьми.

Виктория Бекхэм

На рождественском фото Виктория и Дэвид Бекхэмы позируют со всеми детьми – дочерью Харпер, сыновьями Крузом, Ромео и Бруклином.

Кендалл Дженнер

Модель Кендалл Дженнер опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в откровенном наряде на высоких каблуках.

Ева Лонгория

Актриса Ева Лонгория тоже отметила Рождество в кругу семьи.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл с сыном представили первую рождественскую открытку после переезда в США. Кроме этого, фаны забавно отреагировали на рождественский кавер MARUV & BOOSIN.

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