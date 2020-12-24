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Принц Гарри и Меган Маркл с сыном представили первую рождественскую открытку после переезда в США (фото)

Сегодня, 09:35

Семья позировала на заднем дворе своего дома в Калифорнии

Меган Маркл, которую недавно заметили с округлившимся животиком, и принц Гарри выпустили семейную праздничную открытку в преддверии своего первого Рождества, которое они встретят в собственном особняке в Калифорнии.

Открытку, которая представляет собой отретушированную под картинку фотографию, сделала мать Меган Маркл – Дория Рэгланд. Снимок появился на официальной странице организации по защите прав животных в Великобритании – Mayhew, которая находится под патронажем Меган.

На фото Меган и Гарри со своим сыном Арчи позируют вместе с их домашними питомцами: собаками Пулой и Гаем.

"Счастливого Рождества и Нового года", – говорится на открытке.

Принц Гарри и Меган Маркл с сыном Арчи
Принц Гарри и Меган Маркл с сыном Арчи
Фото: instagram.com/themayhew

Как пишет People, это фото было сделано на заднем дворе дома принца Гарри и Меган Маркл. Пара с сыном стоят возле домика, в котором обычно играет Арчи. Украшения и маленькую рождественскую елку в горшке, которая стоит рядом с семьей, выбрал сын герцога и герцогини Сассекских. Позже, как сообщается, дерево будет пересажено в лесу.

Напомним, музыканты раскритиковали Spotify за многомиллионный контракт с Меган Маркл и принцем Гарри.

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