"Почему Бусин не в чулках?": фаны забавно отреагировали на рождественский кавер MARUV & BOOSIN

Звезды сняли новую совместную работу

Украинская певица MARUV, которая ранее выпустила клип в стиле латиноамериканских сериалов, записала с артистом BOOSIN новую песню. В преддверии рождественских праздников они спели кавер на популярный хит Magic Moments. И сделали это, конечно же, в своем неповторимом соблазнительном стиле.

В музыкальном видео, опубликованном на YouTube-канале MARUV, певица появилась в наряде алых цветов – чулках, полупрозрачном боди, кожаных сапогах на каблуках и с шапочкой Санты и присела на колени к Boosin. За артистами танцевали две девушки в черных соблазнительных нарядах, но сам Boosin был в более традиционном образе – красных штанах, кардигане и шапке в стиле Санты.

Поклонники певцов оценили песню и эффектные образы исполнителей и забавно отреагировали в комментариях:

Скриншот YouTube

Скриншот YouTube

Скриншот YouTube

Скриншот YouTube

Скриншот YouTube

Смотрите кавер MARUV & BOOSIN на песню Magic Moments:

Ранее сообщалось, что MARUV стала членом жюри одного из российских шоу.

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