Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как прошел первый полуфинал Евровидения-2021: все выступления

Сегодня, 07:00

В финал конкурса попали представители Украины – группа Go_A

Фото: instagram.com/Eurovision

Минувшей ночью в Роттердаме состоялся первый полуфинал "Евровидения-2021", в котором выступили представители Украины Go_A и определилась десятка финалистов: Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия и Украина.

В полуфинале украинцы вышли на сцену под 15-м номером, а во время объявления десятки победителей Go_A назвали последними, что заставило всех не на шутку понервничать!

Смотрите все выступления участников первого полуфинала и тех, кого мы снова увидим в финале "Евровидения-2021" в субботу, 22 мая.

The Roop – Discoteque (Норвегия)

Ana Soklič – Amen (Словения)

Manizha – Russian Woman (Россия)

Tusse – Voices (Швеция)

Montaigne – Technicolour (Австралия)

Vasil – Here I Stand (Северная Македония)

Lesley Roy – MAPS (Ирландия)

Читайте также:
Манижа в огромном платье выступила на Евровидении-2021. Она тоже прошла в финал (видео)

Elena Tsagrinou – El Diablo (Кипр)

TIX – Fallen Angel (Норвегия)

Albina – Tick-Tock (Хорватия)

Hooverphonic – The Wrong Place (Бельгия)

Eden Alene – Set Me Free (Израиль)

ROXEN – Amnesia (Румыния)

Efendi – Mata Hari (Азербайджан)

Go_A – Shum (Украина)

Destiny – Je Me Casse (Мальта)

Напомним, что 20 мая состоится второй полуфинал "Евровидения-2021", в котором определится вторая десятка финалистов. В финал конкурса также автоматически проходят страны-основательницы: Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция, а также Нидерланды – на правах страны-организатора "Евровидения".

Смотрите результаты голосования в первом полуфинале "Евровидения-2021".

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
FAVBET озвучил шансы на победу GO_A в Евровидении Украина вошла в ТОП-3 вероятных финалистов Евровидения по прогнозам букмекеров Евровидение-2021: что известно о тройке фаворитов букмекеров
Евровидение 2021
Реклама

Новости партнеров

Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Ястремская утверждает, что допинг попал в организм интимным путем
Ястремская утверждает, что допинг попал в организм интимным путем
Гвоздева в откровенном бикини сразила фанатов
Гвоздева в откровенном бикини сразила фанатов
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото

Популярные статьи

Вчера, 23:23Звездно

Наши – рулят! Go_A зажгли в первом полуфинале Евровидения-2021 (видео)

Вчера, 20:00Звездно

Секс-скандал вокруг Меладзе, или Почему слухи о харассменте могут быть правдой

Вчера, 18:21Вкусно

Запеченная молодая картошка в духовке – 3 вкусных рецепта

Вчера, 13:47Звездно

Пугачева без макияжа игриво позировала для Галкина в своем саду (фото)

Вчера, 10:31Звездно

Младшая Полякова поменяла стиль. Теперь ее сравнивают с Леди Гагой

Вчера, 10:28Events

День ангела Ирины: красивые поздравления в прозе и стихах

17 маяЗвездно

Даша из Холостяка раскритиковала укршоубиз: Я смотрю на этот цирк, и мне смешно

17 маяЗвездно

От Пономарева до Go_A: все представители Украины на Евровидении

17 маяЗвездно

Экс-солистка ВИА Гры обвинила Меладзе в харассменте: Целовать не лез, схватил за бедро

17 маяЗвездно

Самые неординарные участники Евровидения за всю историю

17 маяФаново

День вышиванки в Украине: история и традиции праздника

17 маяЗвездно

Больше не грустит: Алина Гросу появилась на светском ивенте с новым бойфрендом

17 маяЗвездно

Макаревич заставил поклонников аплодировать стоя – он собрал полный зал в Полтаве

17 маяВкусно

7 салатов с молодой капустой, которые обязаны оказаться на вашем столе

16 маяЗвездно

Бывшая супруга DZIDZIO угрожала Оле Цибульской: певицу травили в соцсетях

16 маяМодно

Как сделать обновки из старых вещей: 10 креативных лайфхаков с фото

Новости партнеров

Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Кравец поделилась деталями о своей новой работе
Кравец поделилась деталями о своей новой работе
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
Plus-size модель Эшли Грэхем показала фигуру в белье
Plus-size модель Эшли Грэхем показала фигуру в белье
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Восхитительная девушка защитника "Динамо": только взгляните
Восхитительная девушка защитника "Динамо": только взгляните

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять