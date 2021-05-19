Как прошел первый полуфинал Евровидения-2021: все выступления
В финал конкурса попали представители Украины – группа Go_A
Минувшей ночью в Роттердаме состоялся первый полуфинал "Евровидения-2021", в котором выступили представители Украины Go_A и определилась десятка финалистов: Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия и Украина.
В полуфинале украинцы вышли на сцену под 15-м номером, а во время объявления десятки победителей Go_A назвали последними, что заставило всех не на шутку понервничать!
Смотрите все выступления участников первого полуфинала и тех, кого мы снова увидим в финале "Евровидения-2021" в субботу, 22 мая.
Напомним, что 20 мая состоится второй полуфинал "Евровидения-2021", в котором определится вторая десятка финалистов. В финал конкурса также автоматически проходят страны-основательницы: Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция, а также Нидерланды – на правах страны-организатора "Евровидения".
Смотрите результаты голосования в первом полуфинале "Евровидения-2021".
Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021
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