Як пройшов перший півфінал Євробачення-2021: всі виступи
У фінал конкурсу потрапили представники України – група Go_A
Минулої ночі в Роттердамі відбувся перший півфінал "Євробачення-2021", в якому виступили представники України Go_A і визначилася десятка фіналістів: Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція, Бельгія та Україна.
У півфіналі українці вийшли на сцену під 15-м номером, а під час оголошення десятки переможців Go_A назвали останніми, що змусило всіх не на жарт понервувати!
Дивіться всі виступи учасників першого півфіналу і тих, кого ми знову побачимо у фіналі "Євробачення-2021" в суботу, 22 травня.
Нагадаємо, що 20 травня відбудеться другий півфінал "Євробачення-2021", в якому визначиться друга десятка фіналістів. У фінал конкурсу також автоматично проходять країни-засновниці: Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія і Франція, а також Нідерланди – на правах країни-організатора "Євробачення".
Дивіться результати голосування в першому півфіналі "Євробачення-2021".
Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше