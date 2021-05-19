Як пройшов перший півфінал Євробачення-2021: всі виступи

У фінал конкурсу потрапили представники України – група Go_A

Фото: instagram.com/Eurovision

Минулої ночі в Роттердамі відбувся перший півфінал "Євробачення-2021", в якому виступили представники України Go_A і визначилася десятка фіналістів: Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція, Бельгія та Україна.

У півфіналі українці вийшли на сцену під 15-м номером, а під час оголошення десятки переможців Go_A назвали останніми, що змусило всіх не на жарт понервувати!

Дивіться всі виступи учасників першого півфіналу і тих, кого ми знову побачимо у фіналі "Євробачення-2021" в суботу, 22 травня.

The Roop – Discoteque (Норвегія)

Ana Soklič – Amen (Словенія)

Manizha – Russian Woman (Росія)

Tusse – Voices (Швеція)

Montaigne – Technicolour (Австралія)

Vasil – Here I Stand (Північна Македонія)

Lesley Roy – MAPS (Ірландія)

Elena Tsagrinou – El Diablo (Кіпр)

TIX – Fallen Angel (Норвегія)

Albina – Tick-Tock (Хорватія)

Hooverphonic – The Wrong Place (Бельгія)

Eden Alene – Set Me Free (Ізраїль)

ROXEN – Amnesia (Румунія)

Efendi – Mata Hari (Азербайджан)

Go_A – Shum (Україна)

Destiny – Je Me Casse (Мальта)

Нагадаємо, що 20 травня відбудеться другий півфінал "Євробачення-2021", в якому визначиться друга десятка фіналістів. У фінал конкурсу також автоматично проходять країни-засновниці: Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія і Франція, а також Нідерланди – на правах країни-організатора "Євробачення".

Дивіться результати голосування в першому півфіналі "Євробачення-2021".

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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