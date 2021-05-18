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Украина вошла в ТОП-3 вероятных финалистов Евровидения по прогнозам букмекеров

Сегодня, 15:08

Кроме Украины в первую тройку фаворитов букмекеров вошли Кипр и Мальта

Go_A, представители Украины на "Евровидении-2021"
Go_A, представители Украины на "Евровидении-2021"
Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

В этом году Украина – фаворит зрителей и букмекеров на "Евровидении-2021". Группа Go_A уже несколько дней держится в десятке лучших конкурсантов из всех 39 стран.

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По прогнозам букмекеров, Go_A вошли в ТОП-3 конкурсантов, которые вероятнее всего попадут в финал "Евровидения-2021" после первого полуфинала. Кроме Украины в тройку вошли представительница Мальты – певица Destiny, а также Элена Царгину, представляющая Кипр.

Скриншот: eurovisionworld.com

Сегодня, 18 мая, в Роттердаме (Нидерланды) состоится первый полуфинал "Евровидения-2021", где Go_A выступят под номером 15. Второй полуфинал пройдет 20 мая, а финал конкурса состоится 22 мая.

Go_A – SHUM

Ранее мы рассказывали, где и когда смотреть первый полуфинал "Евровидения-2021", в котором выступят 16 конкурсантов.

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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