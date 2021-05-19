Манижа в огромном платье выступила на Евровидении-2021. Она тоже прошла в финал (видео)
Представительница России этим вечером выступила в полуфинале песенного конкурса третьей
В Роттердаме состоялся первый полуфинал "Евровидения-2021", в результате которого определилась первая десятка финалистов. Go_A покорили арену Rotterdam Ahoy, устроив на сцене украинский рейв под песню SHUM, которую мы точно будем слушать на повторе еще месяц.
А перед ними выступила представительница России – Манижа со своей Russian Woman. Композиция написана на русском и английском языках. Певица появилась в огромном платье-трансформере на колесиках, которое после сменила на красный костюм. Предлагаем посмотреть этот яркий номер.
Manizha – Russian Woman в полуфинале "Евровидения-2021":
В Сети выступление Манижи хвалят, особенно много поклонников из Азербайджана и Казахстана, хотя в России многие ее хейтили.
- "Это одна из моих любимых песен на Евровидении. Привет из Азербайджана"
- "12 баллов от Сербии! Браво"
- "Да ей надо памятник ставить. На фоне травли, насмешек, обесценивания и унижения...она вышла, улыбается и так легко, вообще без напряга исполнила классный, легкий, талантливый номер"
Всего в полуфинале выступили 16 стран-участниц. 10 из них мы увидим в финале конкурса, который состоится 22 мая. А перед этим, 20 мая, во втором полуфинале определится еще десятка конкурсантов.
Великобритания, Испания, Германия, Италия, Франция и Нидерланды попадают в финал автоматически, как страны-основательницы "Евровидения".
Смотрите, как Go_A зажгли в первом полуфинале "Евровидения-2021".
Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021
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