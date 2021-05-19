Манижа в огромном платье выступила на Евровидении-2021. Она тоже прошла в финал (видео)

Представительница России этим вечером выступила в полуфинале песенного конкурса третьей

Манижа Фото: instagram.com/manizha

В Роттердаме состоялся первый полуфинал "Евровидения-2021", в результате которого определилась первая десятка финалистов. Go_A покорили арену Rotterdam Ahoy, устроив на сцене украинский рейв под песню SHUM, которую мы точно будем слушать на повторе еще месяц.

А перед ними выступила представительница России – Манижа со своей Russian Woman. Композиция написана на русском и английском языках. Певица появилась в огромном платье-трансформере на колесиках, которое после сменила на красный костюм. Предлагаем посмотреть этот яркий номер.

Manizha – Russian Woman в полуфинале "Евровидения-2021":

В Сети выступление Манижи хвалят, особенно много поклонников из Азербайджана и Казахстана, хотя в России многие ее хейтили.

"Это одна из моих любимых песен на Евровидении. Привет из Азербайджана"

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"Да ей надо памятник ставить. На фоне травли, насмешек, обесценивания и унижения...она вышла, улыбается и так легко, вообще без напряга исполнила классный, легкий, талантливый номер"

Скриншот: YouTube

Всего в полуфинале выступили 16 стран-участниц. 10 из них мы увидим в финале конкурса, который состоится 22 мая. А перед этим, 20 мая, во втором полуфинале определится еще десятка конкурсантов.

Великобритания, Испания, Германия, Италия, Франция и Нидерланды попадают в финал автоматически, как страны-основательницы "Евровидения".

Смотрите, как Go_A зажгли в первом полуфинале "Евровидения-2021".

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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