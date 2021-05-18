Евровидение-2021: что известно о тройке фаворитов букмекеров

Букмекеры выделили тройку конкурсантов, которые вероятнее всего войдут в первую десятку финалистов конкурса "Евровидение-2021". Победу пророчат Италии

ТОП-3 фаворита букмекеров на "Евровидении-2021" Фото: eurovision.tv

Сегодня, 18 мая, в Роттердаме состоится первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2021", в котором вступят представители Украины – группа Go_A.

К слову, Go_A уже несколько дней не выходит из ТОП-10 фаворитов букмекеров, занимая то 10, то восьмую строчки в рейтинге.

Life Сегодня собрали все, что известно о конкурсантах, которые занимают первые три места в списке претендентов на победу по прогнозам букмекеров.

1 место – Måneskin, Италия

Итальянская группа Måneskin занимает первую строчку в рейтинге букмекеров. Рок-коллектив из Италии выступит в финале конкурса, так как Италия – одна из стран-основательниц конкурса, представители которых автоматически попадают в финал.

В состав группы выходят: 22-летний солист Дамиано Давид, 20-летняя басистка Виктория де Анжелис, 20-летний гитарист Томас Раджи и 20-летний барабанщик Итан Торчио.

Måneskin Фото: eurovisionworld.com

Что означает Måneskin?

Слово måneskin в переводе с датского языка означает "лунный свет". Такое название группе предложила взять басистка Виктория, которая является наполовину итальянкой, наполовину датчанкой.

О группе

Несмотря на молодой возраст, ребята уже довольно популярны не только в Италии, но и в других странах Европы.

Музыканты познакомились еще в школе. Коллектив создали в 2015 году, когда окончательно решили в каком жанре они будут выступать. Основные музыкальные направления Måneskin – фанк-рок, глэм-рок, альтернативный рок и рэп-рок.

В 2017 году группа Måneskin принимала участие в итальянском "Х-факторе", где заняла второе место. После своего участия в музыкальном талант-шоу музыканты выпустили альбом, состоящий из каверов, которые они исполняли на сцене "Х-фактора".

В 2018 году группа выпустила синглы Morirò da Re и Torna, которые закрепились на первых местах итальянских музыкальных чартов. Весной 2022 года группа планирует отправиться в свой первый тур по Европе.

О чем песня Måneskin – Zitti E Buoni?

На "Евровидении-2021" Måneskin выступят с композицией Zitti E Buoni. Название трека можно перевести с итальянского как "Сиди тихо и не шали" или "Будь тише воды, ниже травы". Музыканты посвятили свою песню учителям, которые часто говорили им такие фразы в школе.

2 место – Destiny, Мальта

18-летняя Destiny (настоящее имя – Дестини Чукуньере) уже когда-то выступала на сцене "Евровидения", только не взрослого, а детского. Более того, в 2015 года она стала победительницей конкурса. С тех пор артистка мечтала принять участие во взрослом "Евровидении".

Destiny Фото: eurovision.tv

Destiny участвовала в британском талант-шоу Britain’s Got Talent (аналог в Украине – "Україна має талант"), а также артистка стала победительницей мальтийского "Х-фактора".

О чем песня Destiny – Je me casse?

В своей песне Je me casse (с франц. "я сваливаю") Destiny поет о том, как с ней пытается познакомиться парень, в то время как ей этого, по всей видимости, совсем не хочется.

3 место – Барбара Прави, Франция

28-летняя Барбара Прави выросла в многокультурной семье – мать девушки иранка, а по отцу у певицы сербские корни. Девушка не только певица, но и актриса. Барбара играет в мюзиклах, которые транслируются по ТВ.

Девичья фамилия Барбары — Пьевич. Прави – это псевдоним, который образован от сербского слова "права" (серб. права; "аутентично"), как дань уважения ее дедушке.

Барбара Прави Фото: eurovision.tv

Музыкальную карьеру Прави начала в 2014 году. В 2017-м Прави выпустила свой первый сингл Pas grandir. Барбара является автором и соавтором многих песен, в том числе композиции J’imagine, с которой представительница Франции на "Детском Евровидении" Валентина выиграла конкурс в 2020 году.

Прави – активистка движения по борьбе против насилия над женщинами.

О чем песня Барбары Прави – Voilà?

Вероятно, Барбара поет о самой себе. В тексте говорится о том, что девушка стоит перед людьми "обнаженная" и показывает себя "такой, какая она есть".

С таких слов начинается песня Барбары:

"Послушайте меня, пока несостоявшуюся певицу,

Говорите обо мне своим возлюбленным, своим друзьям.

Говорите об этой черноглазой девушке и ее безрассудной мечте:

Я лишь хочу писать и доносить до вас истории".

Ранее мы сообщали, что TAYANNA стала глашатаем от Украины на "Евровидении".

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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