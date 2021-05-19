Украина — в финале Евровидения-2021! И еще 9 стран по итогам первого полуфинала
18 мая в Роттердаме состоялся первый полуфинал, где выступили украинцы Go_A
18 мая в Нидерландах состоялся первый полуфинал "Евровидения-2021", по итогам которого в финал прошли 10 участников из 16. Представители Украины группа Go_A вышли этим вечером на сцену 15-ми.
Кроме них конкурсные песни также исполнили: Литва, Словения, Россия, Швеция, Австралия, Северная Македония, Ирландия, Кипр, Норвегия, Хорватия, Бельгия, Израиль, Румыния, Азербайджан и Мальта.
1. Норвегия
2. Израиль
3. Россия
4. Азербайджан
5. Мальта
6. Литва
7. Кипр
8. Швеция
9. Бельгия
10. Украина
Второй полуфинал "Евровидения-2021" пройдет 20 мая, а финал шоу, в котором станет известно имя победителя, состоится 22 мая.
Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021
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