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Украина — в финале Евровидения-2021! И еще 9 стран по итогам первого полуфинала

Сегодня, 00:02

18 мая в Роттердаме состоялся первый полуфинал, где выступили украинцы Go_A

"Евровидение-2021"
"Евровидение-2021"
Фото: instagram.com/Eurovision

18 мая в Нидерландах состоялся первый полуфинал "Евровидения-2021", по итогам которого в финал прошли 10 участников из 16. Представители Украины группа Go_A вышли этим вечером на сцену 15-ми.

Кроме них конкурсные песни также исполнили: Литва, Словения, Россия, Швеция, Австралия, Северная Македония, Ирландия, Кипр, Норвегия, Хорватия, Бельгия, Израиль, Румыния, Азербайджан и Мальта.

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Кто вышел в финал "Евровидения-2021":

1. Норвегия

2. Израиль

3. Россия

4. Азербайджан

5. Мальта

6. Литва

7. Кипр

8. Швеция

9. Бельгия

10. Украина

Второй полуфинал "Евровидения-2021" пройдет 20 мая, а финал шоу, в котором станет известно имя победителя, состоится 22 мая.

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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