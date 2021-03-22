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Настя Каменских устроила танцы в ванной на сцене гипершоу "Маска"

Сегодня, 20:00

Звезда приняла участие в выступлении одного из участников проекта

В субботу на телеканале "Украина" вышел девятый выпуск масштабного шоу "Маска", в котором раскрыли сразу двух знаменитостей. Не менее поразил зрителей эпатажный иностранец Сом, который выступил на сцене вместе с NK | Настей Каменских.

Ранее детективы считали, что в образе Сома могли замаскироваться актер Жан-Клод Ван Дамм, звездный кулинар Эктор Хименес-Браво, борец Жан Беленюк и телеведущий Андрей Бедняков.

В новом выпуске гипершоу "Маска" участник дал новые подсказки о себе. Так, он заявил, что кроме английского, знает еще несколько языков, один из которых начинается на букву "т" и заканчивается на "а". Настя Каменских предположила, что это может быть актер Джерард Батлер, а DZIDZIO назвал имя кинорежиссера Любомира Левицкого.

NK и Сом на шоу "Маска"
NK и Сом на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Украина"

На грандиозной сцене телеканала "Украина" Сом исполнил хит "По кайфу" Олега Кензова, а в его постановке приняла участие NK. Поп-дива веселилась под зажигательные ритмы и танцевала прямо в ванной. После такого яркого номера Сом даже признался, что любит Настю.

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Особенно номер понравился Андрею Данилко, который сказал, что у него сложилось впечатление, будто Сом и Настя его репетировали.

Настя Каменских и Сом на шоу "Маска"
Настя Каменских и Сом на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Украина"

"А мы репетировали! Мы дома репетировали. С Лешей. В ванной репетировали с Лешей", – заявила Настя в эфире телеканала "Украина".

"Боже, так что будут дети скоро?" – поинтересовалась Оля Полякова.

NK только рассмеялась, ничего не ответив коллеге. Но зрители предположили, что под маской Сома может скрываться муж певицы Потап, а своим ответом она едва не выдала тайну. Неужели в образе Сома действительно замаскировался Потап?

Напомним, что в YouTube вышел новый эпизод шоу "Дед Панч и молодежь", в котором пенсионер-влогер поговорил с молодыми людьми о том, готовы ли современные украинцы воевать за Родину.

Смотрите новый выпуск самого загадочного на украинском телевидении проекта "Маска" в субботу, 27 марта, в 21:00 на телеканале "Украина".

Ранее мы писали, что на шоу "Маска" впервые выступил Ворон.

Все подробности в спецтеме Все о шоу "Маска"

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