Как перейти на украинский язык: звезды делятся опытом
Артисты рассказали, как они перешли на украинский язык
Украинский язык в тренде. Теперь звезды говорят не только на работе на украинском, но и переходят на родной язык в быту. Журналисты программы "Зіркоманія" на телеканале "Украина 24" узнали, когда и как звездам удалось перейти на украинский язык.
Певица Alyosha родилась в русскоязычном городе Запорожье, но смогла полностью перейти на общение на украинском. Хотя это было и нелегко. Певица призналась, что был психологический барьер. Она говорила неправильно, ее не поправляли, были русизмы, но чем больше практики, тем лучше ставал язык.
Певица призналась "Зіркомании", что Революция Достоинства стала поводом перейти на украинский.
"Майдан стал тем моментом, когда захотелось поддержать свою страну, свой язык. Я решила не только ментально поддержать и говорить так "Я люблю Украину", а еще и своими поступками, то есть писать песни на украинском, разговаривать на украинском с людьми", – сказала певица.
Возможно, для многих это будет открытием, но Олег Скрипка когда-то тоже был русскоязычным. Впрочем, перейти на украинский для него вообще не было проблемой. Ведь в свое время певцу пришлось овладеть французским. Всего за два месяца.
"У меня не было выхода. Потому если ты во Франции не говоришь на французском, ты просто реально не сможешь найти работу и не сможешь купить себе батона. Когда кто-то там что-то рассказывает, что вот мы там по происхождению русскоязычные, это все отмазки, это значит, что у вас нет мотивации", – считает артист.
А вот у ведущего "Зіркоманії" Димы Коляденко была мотивация выучить украинский.
"Когда мне предложили вести программу "Зіркоманія" на телеканале "Украина 24", то условие было такое, что Коляденко, вы ведете передачу на украинском языке. Я сказал, конечно, но подумал Дим, ты не знаешь языка. Поэтому я решил, что выучу язык очень быстро", – прокомментировал телеведущий.
Дима Коляденко полностью разрушил стереотип о том, что людям после сорока трудно учиться новому. Ведущему "Зіркоманії" почти 50 лет, украинским он овладел всего за четыре месяца.
"Я подумал, что Дим, в 50 лет тоже можно выучить другие языки. Это же классное лекарство от склероза. Я уже немолодой, мне уже не 20 и не 35 лет, поэтому это крутое лекарство от склероза.Я счастлив, что по вечерам читаю Александра Довженко, читаю стихи Леси Украинки Я начинаю соображать, я начинаю жить, я начинаю думать по-украински", – сказала Дима Коляденко.
Шоумен Александр Педан тоже перешел на украинский из-за телевидения. Перед ним стоял выбор: учиться грамотно разговаривать и получать работу ведущего или ехать обратно в Хмельницкий. Выбрал первое. Язык учил с репетитором, смотрел фильмы и читал книги. И так увлекся, что детей тоже приучил к украинскому.
"Я качал, как я сейчас помню, Лере "Футураму" – это такой мультик прикольный, креативный, но не совсем детский на украинском языке. Записывал серии на диск и Лера смотрела телевизор. Все равно дети смотрят мультики, но я хотел, чтобы она и общалась на украинском и эти мультики ей нравились", – поделился телеведущий.
А вот с младшим сыном у шоумена ситуация несколько иная. Марик, как и большинство современных детей, смотрит YouTube. А украиноязычного контента там крайне мало.
"Поэтому уже никто не удивляется, когда я общаюсь с Мариком на украинском, жена на украинском, няня на украинском, все вокруг на украинском, а он на русском спокойно прыгает туда-сюда, к сожалению, это наша проблема", – сказала Александр Педан
Больше звездных историй смотрите в программе "Зіркоманія":
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