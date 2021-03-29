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Как перейти на украинский язык: звезды делятся опытом

Сегодня, 19:29

Артисты рассказали, как они перешли на украинский язык

Украинский язык в тренде. Теперь звезды говорят не только на работе на украинском, но и переходят на родной язык в быту. Журналисты программы "Зіркоманія" на телеканале "Украина 24" узнали, когда и как звездам удалось перейти на украинский язык.

Певица Alyosha родилась в русскоязычном городе Запорожье, но смогла полностью перейти на общение на украинском. Хотя это было и нелегко. Певица призналась, что был психологический барьер. Она говорила неправильно, ее не поправляли, были русизмы, но чем больше практики, тем лучше ставал язык.

Alyosha
Alyosha
Фото: пресс-служба

Певица призналась "Зіркомании", что Революция Достоинства стала поводом перейти на украинский.

"Майдан стал тем моментом, когда захотелось поддержать свою страну, свой язык. Я решила не только ментально поддержать и говорить так "Я люблю Украину", а еще и своими поступками, то есть писать песни на украинском, разговаривать на украинском с людьми", – сказала певица.

Возможно, для многих это будет открытием, но Олег Скрипка когда-то тоже был русскоязычным. Впрочем, перейти на украинский для него вообще не было проблемой. Ведь в свое время певцу пришлось овладеть французским. Всего за два месяца.

Олег Скрипка
Олег Скрипка
Фото: пресс-служба

"У меня не было выхода. Потому если ты во Франции не говоришь на французском, ты просто реально не сможешь найти работу и не сможешь купить себе батона. Когда кто-то там что-то рассказывает, что вот мы там по происхождению русскоязычные, это все отмазки, это значит, что у вас нет мотивации", – считает артист.

А вот у ведущего "Зіркоманії" Димы Коляденко была мотивация выучить украинский.

"Когда мне предложили вести программу "Зіркоманія" на телеканале "Украина 24", то условие было такое, что Коляденко, вы ведете передачу на украинском языке. Я сказал, конечно, но подумал Дим, ты не знаешь языка. Поэтому я решил, что выучу язык очень быстро", – прокомментировал телеведущий.

Дима Коляденко
Дима Коляденко
Фото: instagram.com/dima_kolyadenko

Дима Коляденко полностью разрушил стереотип о том, что людям после сорока трудно учиться новому. Ведущему "Зіркоманії" почти 50 лет, украинским он овладел всего за четыре месяца.

"Я подумал, что Дим, в 50 лет тоже можно выучить другие языки. Это же классное лекарство от склероза. Я уже немолодой, мне уже не 20 и не 35 лет, поэтому это крутое лекарство от склероза.Я счастлив, что по вечерам читаю Александра Довженко, читаю стихи Леси Украинки Я начинаю соображать, я начинаю жить, я начинаю думать по-украински", – сказала Дима Коляденко.

Шоумен Александр Педан тоже перешел на украинский из-за телевидения. Перед ним стоял выбор: учиться грамотно разговаривать и получать работу ведущего или ехать обратно в Хмельницкий. Выбрал первое. Язык учил с репетитором, смотрел фильмы и читал книги. И так увлекся, что детей тоже приучил к украинскому.

Александр Педан
Александр Педан
Фото: instagram.com/pedanos

"Я качал, как я сейчас помню, Лере "Футураму" – это такой мультик прикольный, креативный, но не совсем детский на украинском языке. Записывал серии на диск и Лера смотрела телевизор. Все равно дети смотрят мультики, но я хотел, чтобы она и общалась на украинском и эти мультики ей нравились", – поделился телеведущий.

А вот с младшим сыном у шоумена ситуация несколько иная. Марик, как и большинство современных детей, смотрит YouTube. А украиноязычного контента там крайне мало.

"Поэтому уже никто не удивляется, когда я общаюсь с Мариком на украинском, жена на украинском, няня на украинском, все вокруг на украинском, а он на русском спокойно прыгает туда-сюда, к сожалению, это наша проблема", – сказала Александр Педан

Больше звездных историй смотрите в программе "Зіркоманія":

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