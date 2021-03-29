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Як перейти на українську мову: зірки діляться досвідом

Сьогодні, 19:29

Артисти розповіли, як вони перейшли на українську мову

Українськая мова в тренді. Тепер зірки говорять не тільки на роботі на українською, а й переходять на рідну мову в побуті. Журналісти програми "Зіркоманія" на телеканалі "Україна 24" дізналися, коли і як зірок вдалося перейти на українську мову.

Співачка Alyosha народилася в російськомовному місті Запоріжжі, але змогла повністю перейти на спілкування українською. Хоча це було й нелегко. Співачка зізналася, що був психологічний бар'єр. Вона говорила неправильно, її не поправляли, були русизми, але чим більше практики, тим краще ставала мова.

Alyosha
Alyosha
Фото: пресслужба

Співачка зізналася "Зіркоманіі", що Революція Гідності стала приводом перейти на українську.

"Майдан став тим моментом, коли захотілося підтримати свою країну, свою мову. Я вирішила не тільки ментально підтримати і говорити так "Я люблю Україну", а ще й своїми вчинками, тобто писати пісні українською, розмовляти українською з людьми ", – сказала співачка.

Можливо, для багатьох це буде відкриттям, але Олег Скрипка колись теж був російськомовним. Втім, перейти на українську для нього взагалі не було проблемою. Адже свого часу співакові довелося опанувати французьку. Всього за два місяці.

Олег Скрипка
Олег Скрипка
Фото: прес-служба

"У мене не було виходу. Тому якщо ти у Франції не говориш на французькою, ти просто реально не зможеш знайти роботу і не зможеш купити собі батон. Коли хтось там щось розповідає, що ось ми там за походженням російськомовні, це все відмазки, це означає, що у вас немає мотивації ", – вважає артист.

А ось у ведучого "Зіркоманії" Діми Коляденка була мотивація вивчити українську.

"Коли мені запропонували вести програму" Зіркоманія "на телеканалі" Україна 24 ", то умова була така, що Коляденко, ви ведете передачу українською мовою. Я сказав, звичайно, але подумав Дім, ти не знаєш мови. Тому я вирішив, що вивчу мову дуже швидко ", – прокоментував телеведучий.

Діма Коляденко
Діма Коляденко
Фото: instagram.com/dima_kolyadenko

Діма Коляденко повністю зруйнував стереотип про те, що людям після сорока важко вчитися новому. Ведучому "Зіркоманії" майже 50 років, українську він опанував всього за чотири місяці.

"Я подумав, що Дім, в 50 років теж можна вивчити інші мови. Це ж класні ліки від склерозу. А я вже немолодий, мені вже не 20 і не 35 років, тому це круті ліки від склероза. Я щасливий, що вечорами читаю Олександра Довженка, читаю вірші Лесі Українки Я починаю розуміти, я починаю жити, думати українською " , – сказала Діма Коляденко.

Шоумен Олександр Педан теж перейшов на українську через телебачення. Перед ним стояв вибір: вчитися грамотно розмовляти і отримувати роботу ведучого або їхати назад до Хмельницького. Вибрав перше. Мову вчив з репетитором, дивився фільми і читав книги. І так захопився, що дітей теж привчив до української.

Олександр Педан
Олександр Педан
Фото: instagram.com/pedanos

"Я качав, як я зараз пам'ятаю, Лері" Футураму "- це такий мультик прикольний, креативний, але не зовсім дитячий українською мовою. Записував серії на диск і Лера дивилася телевізор. Все одно діти дивляться мультики, але я хотів, щоб вона і спілкувалася українською та ці мультики їй подобалися ", – поділився телеведучий.

А ось з молодшим сином у шоумена ситуація дещо інша. Марік, як і більшість сучасних дітей, дивиться YouTube. А україномовного контенту там вкрай мало.

"Тому вже ніхто не дивується, коли я спілкуюся з Маріком українською, дружина українською, няня українскькою, всі навколо українською, а він російською спокійно стрибає туди-сюди, на жаль, це наша проблема", – сказала Олександр Педан

Більше зіркових історій дивіться в програмі "Зіркоманія" :

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