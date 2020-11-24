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До мурашек: Ефросинина, MONATIK, Полякова и другие спели о насилии над женщинами (видео)

Сегодня, 18:28

Знаменитости объединились против домашнего насилия

25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Маша Ефросинина, телеведущая и почетный посол Фонда ООН в вопросах народонаселения, а также MONATIK, Оля Полякова, Юлия Санина, Тарас Тополя и Alyosha призывают обратить внимание на проблему насилия над женщинами в Украине.

Звезды записали проникновенное видео о тяжелой теме, которая касается всех женщин в мире. Ролик появился на страницах знаменитостей в соцсетях.

Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

"Завтра утром вы включите телевизор или откроете интернет и узнаете, что 25 ноября – Всемирный День Борьбы с насилием над Женщинами. Этот день положит начало Всемирной акции #16днейпротивгендерногонасилия. Но сегодня лично я хочу сказать вам, что последние несколько лет мы с вами вывели эту тему из общественной слепоглухонемоты настолько, что можем ощутить результат: создаются организации, движения, тему поднимает пресса, строятся приюты! А главное, женщины постепенно перестают бояться признавать, что терпели насилие, и находят в себе смелость просить о помощи, разрывать этот сложный и удушающий круг", – написала Маша Ефросинина в своем Instagram-аккаунте.

По словам Маши, работы по борьбе с насилием в нашей стране еще очень много, но она рада, что к этой проблеме начали прислушиваться.

"Меня промурашило. Так сильно и так важно!", "Мурашки по коже", "До мурашек. Невероятно", "Это очень сильно", – пишут в комментариях под видео.

Напомним, Олег Кензов ответил на обвинения бывшей жены в домашнем насилии. Ранее мы сообщали, что экс-супруга Олега Кензова шокировала признанием о домашнем насилии.

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