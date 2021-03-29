Заведующий "Вовчиць": как Олег Винник стал преподавателем и чему учит студентов

Певец признается, что студенты могут говорить с ним открыто на любые темы

Певец Олег Винник, который ранее рассказал, какие фото ему шлет Павел Зибров, теперь не только секс-символ, а еще и заведующий кафедрой шоу-бизнеса.

Несколько лет назад артист стал преподавателем Киевского национального университета культуры и искусств и теперь учит студентов, как преуспеть в сфере, в которой уже сам стал экспертом. О секретах своей популярности и о том, как ему работается заведующим кафедрой, артист откровенно рассказал "Зіркоманії".

Олег Винник и Михаил Поплавский Фото: knukim.edu.ua

Олег Винник преподает, основываясь на собственном многолетнем опыте. При этом у артиста немного времени, поэтому студентам доступны лишь его мастер-классы раз в месяц. Но Олег Винник убежден, что важнее не количество, а качество лекций.

"Мне совершенно не важны все эти должности, мне важно то, что и как делается. Только это, потому что это обучение. Мы учимся каждый божий день, как и студенты и это очень круто. Я делюсь с ними своим опытом, они имеют право задавать мне вопросы совершенно разные, абсолютно свободно и я чувствую, что это достойно и честно говоря, я счастлив, что не отказал", – рассказывает певец.

Что касается своего феномена и популярности среди поклонниц, которым песни Олега Винника придают сил и уверенности в себе, он уверен, что весь секрет – в искренности.

"Я знаю в чем феномен, вот здесь он. Просто любите людей, идите на сцену, а там сцена все покажет", – говорит Олег Винник, показывая на сердце.

Смотрите полное интервью с Олегом Винником в новом выпуске "Зіркоманії":

Артист, конечно, прав, но в то же время немного лукавит. Для того, чтобы сейчас "просто любить людей" пришлось объездить много маленьких городков, встречаться с публикой и лично завоевывать сердце каждой "Молодой волчицы". Это была маркетинговая стратегия команды Олега Винника. В 2014-м за полгода артист откатал по Украине сто концертов. Гастрольный тур завершился большим шоу во "Дворце Украина".

Ранее супруг Ольги Сумской зажигательно спел хит Олега Винника "Вовчиця".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться