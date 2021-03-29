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Заведующий "Вовчиць": как Олег Винник стал преподавателем и чему учит студентов

Сегодня, 15:24

Певец признается, что студенты могут говорить с ним открыто на любые темы

Певец Олег Винник, который ранее рассказал, какие фото ему шлет Павел Зибров, теперь не только секс-символ, а еще и заведующий кафедрой шоу-бизнеса.

Несколько лет назад артист стал преподавателем Киевского национального университета культуры и искусств и теперь учит студентов, как преуспеть в сфере, в которой уже сам стал экспертом. О секретах своей популярности и о том, как ему работается заведующим кафедрой, артист откровенно рассказал "Зіркоманії".

Олег Винник и Михаил Поплавский
Олег Винник и Михаил Поплавский
Фото: knukim.edu.ua

Олег Винник преподает, основываясь на собственном многолетнем опыте. При этом у артиста немного времени, поэтому студентам доступны лишь его мастер-классы раз в месяц. Но Олег Винник убежден, что важнее не количество, а качество лекций.

"Мне совершенно не важны все эти должности, мне важно то, что и как делается. Только это, потому что это обучение. Мы учимся каждый божий день, как и студенты и это очень круто. Я делюсь с ними своим опытом, они имеют право задавать мне вопросы совершенно разные, абсолютно свободно и я чувствую, что это достойно и честно говоря, я счастлив, что не отказал", – рассказывает певец.

Что касается своего феномена и популярности среди поклонниц, которым песни Олега Винника придают сил и уверенности в себе, он уверен, что весь секрет – в искренности.

"Я знаю в чем феномен, вот здесь он. Просто любите людей, идите на сцену, а там сцена все покажет", – говорит Олег Винник, показывая на сердце.

Смотрите полное интервью с Олегом Винником в новом выпуске "Зіркоманії":

Артист, конечно, прав, но в то же время немного лукавит. Для того, чтобы сейчас "просто любить людей" пришлось объездить много маленьких городков, встречаться с публикой и лично завоевывать сердце каждой "Молодой волчицы". Это была маркетинговая стратегия команды Олега Винника. В 2014-м за полгода артист откатал по Украине сто концертов. Гастрольный тур завершился большим шоу во "Дворце Украина".

Ранее супруг Ольги Сумской зажигательно спел хит Олега Винника "Вовчиця".

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преподаватель Олег Винник
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