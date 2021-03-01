Alyosha прокомментировала громкий скандал с Вадимом Лисицей

Ранее продюсер вспомнил все подробности их скандального разрыва

Популярная певица Alyosha активно готовится к съемкам нового клипа, в котором появится отрицательным персонажем. Журналисты программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" застали артистку в танцевальном зале, где звезда впервые прокомментировала скандал, связанный с экс-продюсером и бывшим возлюбленным Вадимом Лисицей.

В интервью "Зірковому шляху" Вадим вспомнил свое первое впечатление от знакомства с ней. Кроме этого, Лисица рассказал, как из-за певицы они ссорились с теперешним мужем Alyosha – Тарасом Тополей и почему распался их с Вадимом творческий тандем.

"Я могу сказать, что мы с ним довольно давно не общались даже для того, чтобы понять, что вообще было причиной разрыва нашего сотрудничества", – прокомментировала певица в программе "Зірковий шлях".

Alyosha и Вадим Лисица Фото: instagram.com/alyoshasinger, instagram.com/vadimlisa

Кроме этого, "Зірковий шлях" подловил мать троих детей, замужнюю певицу Alyosha в объятиях танцовщика Александра Лещенко. Выяснилось, хореограф станет постановщиком нового клипа звезды. Сам клип на песню "Лебеді" певица снимает на Львовщине в Свиржском замке. Подробности сценария пока держат в секрете, известно лишь, что на площадке воспроизведут атмосферу Средневековья, а Alyosha предстанет в образе отрицательного персонажа.

В видеосюжете ниже смотрите, как Alyosha снимает клип:

Напомним, Вадим Лисица признался, что Alyosha настаивала на его разводе с супругой.

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