Скандал вокруг песни "Два кольори": Олег Скрипка нарушил авторские права – будут говорить юристы

Вокруг новой видеоработы музыканта разгорелся настоящий скандал

В конце февраля солист украинской группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка представил свою версию известной композиции "Два кольори". Видео получилось весьма провокационным и совсем не понравилось дочери композитора Александра Билаша.

"Александр Билаш закладывал абсолютно другое в мелодию, в эту песню, в видение. И не может быть этих обнаженных девушек, не может быть этого страшного фона... Это не те черный и красный цвета, о которых писал Билаш", – говорит Олеся Билаш в программе "Зіркоманія" на телеканале "Украина 24".

Предлагаем посмотреть тот самый клип Скрипки.

Люди разные, считает Олег Скрипка. Есть прогрессивная молодежь, есть более консервативное старшее поколение, но эта версия "Два кольори" больше для молодых людей, говорит он.

"Есть люди, которых спровоцировал этот образ, этот клип. Я хочу перед ними извиниться", – сказал музыкант.

Но еще больше Олесю Билаш смутило то, что Скрипка не приобрел авторские права на песню "Два кольори" и никак не согласовал с ней ее использование.

"Нельзя так относиться к закону и авторскому праву, о которых сегодня знает почти каждый, – говорит дочь Билаша. – Если бы мы предварительно проговорили, я думаю, что и не было бы такого клипа – мы бы уже определились, в каком формате это могло или не могло существовать".

Сам Олег Скрипка утверждает, что очень расстроен этой ситуацией, и что когда он готовил песню, то не разобрался, кто является правообладателем музыки к песне "Два кольори".

"Тратить свои нервы и время, ни Олег, я думаю, ни я, на это не будем. Будут говорить между собой юристы", – подытожила Олеся Билаш.

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