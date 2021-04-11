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Як носити сукню із подовженим жакетом: приклад від Олени Зеленської

Сьогодні, 15:56

Перша леді показала дуже стильний класичний образ

10 квітня Олена Зеленська та її чоловік, президент України Володимир Зеленський, прибули до Туреччини з робочим візитом. Перша леді встигла показати два образи під час ділових зустрічей.

З літака Олена Зеленська вийшла у синіх брюках палаццо і чорному жакеті. Не залишилася без уваги і її нова зачіска.

Фото: president.gov.ua

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Другий лук першої леді був більш класичний і елегантний – це чорне плаття міді довжини, подовжений жакет і туфлі на підборах.

Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Нещодавно Олена Зеленська вразила своїм аристократичним вбранням на зустрічі з першою леді Литви.

10 квітня пройшов фінал гіпершоу "Маска", який шокував всіх. Радість, здивування, захоплення – ми зібрали всю палітру емоцій учасників в одному відео:

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