Елена Зеленская появилась в аристократичном наряде на встрече с первой леди Литвы (фото)

Первые леди посетили Национальный художественный музей Украины

Сегодня состоялась встреча первой леди Украины Елены Зеленской, которая ранее прокомментировала скандал из-за желтого платья в Японии, и первой леди Литвы Дианы Науседене. Встреча состоялась в рамках первого официального визита президента Литвы Гитанаса Науседы в Украину.

Вместе первые леди посетили Национальный художественный музей Украины. Об этом Елена Зеленская рассказала в своем Instagram-аккаунте.

Первая леди Украины была одета в стильный весенний наряд – двубортное пальто бордово-красного оттенка с широким поясом на талии. На лице у Елены Зеленской была черная маска.

В тон к пальто Елена надела платье цвета марсала. Тонкий черный ремень подчеркнул талию первой леди и придал образу "изюминки".

Президент Владимир Зеленский и Елена Зеленская на встрече с президентом Литвы Гитанасом Науседой и первой леди Литвы Фото: instagram.com/uafirstlady

Диана Науседене и Елена Зеленская познакомились во время визита президента Украины в Литву.

"Во время этого визита первая леди Литвы выразила желание посетить Национальный художественный музей, одну из изюминок среди культурных и исторических памятников Украины. Этот музей она также выбрала неслучайно. В нем представлены работы украинского художника-авангардиста начала XX века Александра Богомазова, которые, как планируется, в этом году поедут на выставку в Литовского национального художественного музея. Сегодня мы вместе посмотрели его полотна, узнали о его философию и обсудили ход работ над этим проектом", – сообщила Елена Зеленская.

Елена Зеленская и первая леди Литвы Диана Науседене Фото: instagram.com/uafirstlady

В помещении музея первые леди и делегация тоже были в защитных масках.

Елена Зеленская и первая леди Литвы Диана Науседене Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Супруга Владимира Зеленского обула черные туфли на шпильках с острым мысом. Президент Украины был в стильном черном костюме.

Владимир Зеленский и Елена Зеленская Фото: instagram.com/uafirstlady

Ранее Елена Зеленская продемонстрировала элегантный образ во время выступления на форуме.

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