Елена Зеленская показала новую стрижку в Турции (фото)
Смотрим новый образ первой леди Украины
Елена Зеленская, которая недавно впечатлила своим аристократичным нарядом на встрече с первой леди Литвы, поменяла прическу. Первая леди Украины продемонстрировала свой обновленный образ в Турции, куда накануне прибыла вместе с супругом.
Фотографиями, на которых президента Украины Владимира Зеленского и Елену Зеленскую встречают у самолета, поделился Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турецкой Республике Андрей Сибига.
Елена сделала выбор в пользу черного верха и синего низа. Она дополнила образ черной защитной маской. Укороченные волосы первая леди слегка подкрутила, оставив свой привычный пробор на бок.
Ранее мы также обсуждали молочный костюм и бежевые лодочки, которые Елена Зеленская показала в Катаре.
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