Молочный костюм и бежевые лодочки: новый утонченный образ Елены Зеленской

Первая леди прибыла в Катар

В прошлый раз Елена Зеленская очаровала аристократичным нарядом в Литве. Ну а теперь президент и первая леди прибыли с официальным визитом в Катар. Об этом сообщает пресс-служба Владимира Зеленского. Пока сам он вел переговоры с премьер-министром Катара, Елена встретилась с Ее Высочеством шейхой Мозой бинт Насер Аль Миснед. Они обсудили вопросы, связанные с преодолением последствий пандемии, культурно-гуманитарным сотрудничеством и поддержкой молодежи.

Елена Зеленская на встрече в Катаре Фото: instagram.com/mozabintnasser

Для делового разговора Зеленская выбрала элегантный костюм молочного оттенка, который состоит из укороченного пиджака и юбки миди прямого кроя. Образ дополнили лаконичные серьги и универсальные бежевые лодочки. Также первая леди надела защитную черную маску.

Елена Зеленская на встрече в Катаре Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Елена Зеленская на встрече в Катаре Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Наряд, который Елена Зеленская продемонстрировала сегодня, стал уже вторым за время официального визита. Вчера первая леди прибыла в Катар в не менее изысканном образе — белой юбке и черном жакете.

Елена и Владимир Зеленские прибыли в Катар Фото: president.gov.ua

В рамках поездки у Елены Зеленской запланировано еще несколько важных мероприятий. Ей предстоит беседа с шейхой Меяссой бинт Хамад Аль Тани, возглавляющей Qatar Museums, а также подписание меморандума о запуске первого украиноязычного аудиогида в Национальном музее Катара.

Также напомним, что Елена Зеленская впервые прокомментировала модный "скандал" из-за ее наряда во время официальной поездки в Японию два года назад.

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