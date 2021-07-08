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Костя, открой! Экс-жена Валерия Меладзе — о том, как известные артистки домогались продюсера ВИА-Гры

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
8 июля, 21:02
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Бывшая супруга Валерия Меладзе Ирина рассказала, как стала свидетелем провокационного поведения одной из популярных певиц
Бывшая супруга Валерия Меладзе рассказала о домогательствах в шоу-бизнесе
Бывшая супруга Валерия Меладзе рассказала о домогательствах в шоу-бизнесе / Фото: instagram.com/meladzemusic, instagram.com/irinameladze

Экс-супруга Валерия Меладзе Ирина подтвердила, что в шоу-бизнесе действительно есть домогательства. В интервью программе "Судьба человека" Ирина рассказала, как стала свидетельницей истории, когда одна из известных сейчас артисток проявляла повышенное внимание к Константину Меладзе.

По словам Ирины, все происходила на съемках одного из клипов.

"Это был начало "нулевых", шла съемка в Киеве. На тот момент на киностудии шла примерка. Там был Костя и эта дама. Она вела себе неприличным образом. Это было на моих глазах. На глазах у всех она приставала к продюсеру, и самое отвратительное, что я ей не мешала. Он чувствовал смущение, но ее не смущало ничего. Я устроила скандал бывшему мужу:"Что здесь происходит?". Он сказал, это не то, что я думаю. Я была шокирована такой атакой на продюсера. На следующий день я взяла с собой Яну (экс-супругу Константина Меладзе), девицу пришлось поставить на место. Она зашла в гримерку уже моего мужа, открыла дверь ногой. Я поговорила с ней, предложила выйти и зайти поздороваться", – рассказала Ирина.

Ирина Меладзе рассказала о домогательствах на съемках клипа экс-супруга
Ирина Меладзе рассказала о домогательствах на съемках клипа экс-супруга / Фото: Скриншот из YouTube

Экс-супруга Валерия Меладзе не стала уточнять, кто это был. Она лишь сказала, что сейчас это известная артистка и многодетная мама. Ирина отметила, что после этой историей ей было запрещено появляться на съемочных площадках.

Многие вещи я не видела, в отличие от Яны. Группа была девичья и продюсер выглядел, как загнанный зверь, – рассказала Ирина.

Константин Меладзе
Константин Меладзе / Фото: instagram.com/meladzemusic

Она также вспомнила, как экс-супруга Константина Меладзе возвратилась домой с новорожденным сыном на сутки раньше положенного и вдруг услышала стук ногами и руками в дверь с криками: "Костя, открой! Я знаю, что ты дома!". Яна дверь открыла, дальше — немая сцена, и дама ушла.

Ирина рассказала, что это уже было когда брак Константина и Яны подходил к концу.

Хочу сказать, что иногда женщины бывают злом. То, что вытворяли эти артистки, — это была война без правил, танец на костях. Жены, дети, которые появлялись на их пути, — все это сметалось, там были все средства хороши, – подытожила Ирина Меладзе.

Из-за чего ссорятся в шоу-бизнесе – смотрите в сюжете:

Ранее мы рассказывали, что экс-солистка "ВИА Гры" готова давать интервью о Меладзе, но за определенную сумму

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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