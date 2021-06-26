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Вера Брежнева не любит, когда Константину Меладзе кто-то звонит: Хотелось бы, чтобы его не дергали

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
26 июня, 08:46
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Певица Вера Брежнева хотела бы, чтобы ее супруга никто не отвлекал, когда он занят работой. Она призналась, что все домашние дела берет на себя, но Меладзе постоянно кто-то звонит
Вера Брежнева и Константин Меладзе
Вера Брежнева и Константин Меладзе / Фото: instagram.com/meladzemusic

Вера Брежнева, которая в откровенном платье появилась на красной дорожке российского фестиваля, призналась, что не любит, когда ее супруга отвлекают от работы.

Но отвлекаться от работы полезно – ведь сейчас лето. Не упустить драгоценное время и провести июль и август весело, вам поможет календарь летних лайфхаков с классными идеями для досуга.

Константин Меладзе может писать одну песню месяц, в то время певица старается не занимать его бытовыми вопросами.

"Я раньше смотрела, наблюдала, училась, сейчас не лезу к нему с бытовыми вопросами, а стараюсь все решать сама. Не дергаю его по мелочам, и мне бы очень хотелось, чтобы его не дергали и другие люди, но всегда кто-то звонит", – рассказала Брежнева в интервью "Русскому радио".

По словам Веры, у Константина Меладзе нет музы, и она ею тоже не является. Написать композицию продюсер может, вдохновившись чем угодно.

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"Нет человека-музы у Константина. Нет! Его может впечатлить ситуация, состояние, новость, событие. Я нахожусь с ним постоянно – я не могу быть для него каким-то аниматором. Муза – это вдохновение. Оно может быть дома, а может не быть. Я дома постоянно", – добавила Вера Брежнева.

Напомним, недавно Ани Лорак намекнула, что Константин Меладзе предлагал ей интимные отношения. После этого высказалась Оля Полякова, поддержав певицу. Но нашлись и те, кто не поверил ни Лорак, ни Поляковой.

Вера Брежнева прокомментировала слухи о разводе с Константином Меладзе:

Мы также писали ранее, что Вера Брежнева поделилась семейными снимками с Константином Меладзе.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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