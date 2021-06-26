Вера Брежнева не любит, когда Константину Меладзе кто-то звонит: Хотелось бы, чтобы его не дергали

Певица Вера Брежнева хотела бы, чтобы ее супруга никто не отвлекал, когда он занят работой. Она призналась, что все домашние дела берет на себя, но Меладзе постоянно кто-то звонит

Вера Брежнева и Константин Меладзе / Фото: instagram.com/meladzemusic

Вера Брежнева, которая в откровенном платье появилась на красной дорожке российского фестиваля, призналась, что не любит, когда ее супруга отвлекают от работы.

Но отвлекаться от работы полезно – ведь сейчас лето. Не упустить драгоценное время и провести июль и август весело, вам поможет календарь летних лайфхаков с классными идеями для досуга.

Константин Меладзе может писать одну песню месяц, в то время певица старается не занимать его бытовыми вопросами.

"Я раньше смотрела, наблюдала, училась, сейчас не лезу к нему с бытовыми вопросами, а стараюсь все решать сама. Не дергаю его по мелочам, и мне бы очень хотелось, чтобы его не дергали и другие люди, но всегда кто-то звонит", – рассказала Брежнева в интервью "Русскому радио".

По словам Веры, у Константина Меладзе нет музы, и она ею тоже не является. Написать композицию продюсер может, вдохновившись чем угодно.

"Нет человека-музы у Константина. Нет! Его может впечатлить ситуация, состояние, новость, событие. Я нахожусь с ним постоянно – я не могу быть для него каким-то аниматором. Муза – это вдохновение. Оно может быть дома, а может не быть. Я дома постоянно", – добавила Вера Брежнева.

Напомним, недавно Ани Лорак намекнула, что Константин Меладзе предлагал ей интимные отношения. После этого высказалась Оля Полякова, поддержав певицу. Но нашлись и те, кто не поверил ни Лорак, ни Поляковой.

Вера Брежнева прокомментировала слухи о разводе с Константином Меладзе:

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