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Брежнева призналась, какой фейк о них с Меладзе их смешит

Сегодня, 19:33

Певица Вера Брежнева рассказала, что привыкла к фейкам о себе и старается никак на них не реагировать

Вера Брежнева и Константин Меладзе
Вера Брежнева и Константин Меладзе
Фото: instagram.com/meladzemusic

Вера Брежнева больше пяти лет счастлива в браке с Константином Меладзе. Секс-скандал вокруг своего супруга певица предпочитает не комментировать, а вот о фейках, которые регулярно она читает о себе в Сети решила поговорить.

В YouTube-шоу "ОК на связи!" она призналась, что привыкла постоянно видеть новости о своей беременности. Она отметила, что годами ходит беременная.

Еще часто певица о себе и своем муже читает, что они разводятся.

Вера Брежнева и Константин Меладзе
Вера Брежнева и Константин Меладзе
Фото: instagram.com/ververa

"Пожалуй, самая нелепая, что я развожусь со своим мужем. Я узнала об этом из газет. Самое удивительное, что мне писали в комментариях в соцсетях: или "Боже, как жаль, вы были такой прекрасной парой", или "Вот тебе! Вот тебе! Он нашел моложе"", – рассказала Брежнева.

Она призналась, что читая такие новости и комментарии ,они с Константином Меладзе всегда с этого смеются.

Напомним, в Сети показала недвижимость Веры Брежневой и Константина Меладзе. Например, одна из квартир звездной пары находится на Воздвиженке – в новом элитном микрорайоне в историческом районе Киева. Вера Брежнева была одной из первых, кто приобрел там квартиру. И не одну, а сразу две, которые она объединила в пентхаус. Апартаменты обошлись певице в сумму около 350 тысяч долларов (9,8 миллиона гривен). Именно здесь супруги постоянно останавливаются, когда прилетают в Киев. Отметим, пара владеет немалым количеством недвижимость.

Также недавно Вера Брежнева ответила хейтерам, которые раскритиковали ее фигуру.

Вера Брежнева прокомментировала популярные слухи о себе:

Ранее супруга Константина Меладзе сделала откровенное признание. Оказывается, в детстве она сталкивалась с буллингом.

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