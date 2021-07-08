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Экс-супруга Меладзе о секс-скандале с Лорак: Нового в ее словах мало

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
8 июля, 13:36
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Бывшая супруга Валерия Меладзе в новом своем интервью прокомментировала слова Ани Лорак о Константине Меладзе
Бывшая супруга Валерия Меладзе прокомментировала слова Ани Лорак о Константине Меладзе
Бывшая супруга Валерия Меладзе прокомментировала слова Ани Лорак о Константине Меладзе / Фото: Instagram, instagram.com/anilorak

Признание Ани Лорак, что Константин Меладзе предлагал ей интим, обсуждается вот уже несколько месяцев. Экс-супруга Валерия Меладзе Ирина в интервью программе "Судьба человека" прокомментировала слова популярной певицы, которые спровоцировали скандал.

Ирина отметила, что Ани Лорак подняла важную тему.

Ирина Меладзе прокомментировала высказывание Ани Лорак о Константине Меладзе
Ирина Меладзе прокомментировала высказывание Ани Лорак о Константине Меладзе / Фото: instagram.com/anilorak, Скриншот из YouTube

Нового в ее словах мало, что можно услышать. Проблема, которую подняла Ани Лорак, известна и она существует. Ни для кого здесь нет ничего нового. То, что она предметно намекнула об отношениях с продюсером, нет. Мне ничего не было на этот счет известно. Но я понимала, что в шоу-бизнесе это есть. Мы общались много с Яной, женой Константина. Как две родственницы, мы на плече друг у друга рассказывали о сокровенных моментах. Это отвратительно, когда происходит насилие над волей человека – сказала экс-супруга Валерия Меладзе.

Напомним, секс-скандал вокруг популярного композитора и продюсера начался с Ани Лорак, которая намекнула, что Константин Меладзе предлагал ей интимные отношения в обмен на продвижение по карьерной лестнице. Вслед за ней Оля Полякова заявила, что тоже получала подобное предложение от Меладзе. Чуть позже экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Найник в эфире одного из российских шоу рассказала, что продюсер распускал руки и делал намеки на возможность близких отношений.

Чуть позже Ани Лорак опровергла свои слова и заявила, что журналисты все перекрутили.

Из-за чего ссорятся в шоу-бизнесе – смотрите в сюжете:

Ранее мы рассказывали, что Ани Лорак приехала в Киев.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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