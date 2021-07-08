Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Канни-2021

Джолі VS Пітт

Скандал з Міс Україна

Atlas Weekend

Найдорожче

Де відпочити
СЬОГОДНІ Lifestyle Новини шоу бізнесу

Костя, відкрий! Ексдружина Валерія Меладзе — про те, як відомі артистки домагалися продюсера ВІА-Гри

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
8 липня, 21:02
Копіювати лінк
Колишня дружина Валерія Меладзе Ірина розповіла, як стала свідком провокаційної поведінки однієї з популярних співачок
Колишня дружина Валерія Меладзе розповіла про домагання в шоу-бізнесі
Колишня дружина Валерія Меладзе розповіла про домагання в шоу-бізнесі / Фото: instagram.com/meladzemusic, instagram.com/irinameladze

Ексдружина Валерія Меладзе Ірина підтвердила, що в шоу-бізнесі дійсно є домагання . В інтерв'ю програмі "Доля людини" Ірина розповіла, як стала свідком історії, коли одна з відомих зараз артисток проявляла підвищену увагу до Костянтина Меладзе.

За словам Ірини, все відбувалося на зйомках одного з кліпів.

"Це був початок" нульових ", йшла зйомка в Києві. На той момент на кіностудії йшла примірка. Там був Костя і ця дама. Вона вела себе непристойним чином. Це було на моїх очах. На очах у всіх вона залицялася до продюсера, і найогидніше, що я їй не заважала. Він відчував збентеження, але її не бентежило нічого. Я влаштувала скандал колишньому чоловікові:"Що тут відбувається?". Він сказав, це не те, що я думаю. Я була шокована такою атакою на продюсера . Наступного дня я взяла з собою Яну (ексдружину Костянтина Меладзе) дівчину довелося поставити на місце. Вона зайшла в гримерку вже мого чоловіка, відкрила двері ногою. Я поговорила з нею, запропонувала вийти і зайти привітатися ", – розповіла Ірина.

Ірина Меладзе розповіла про домагання на зйомках кліпу ексчоловіка
Ірина Меладзе розповіла про домагання на зйомках кліпу ексчоловіка / Фото: Скріншот з YouTube

Ексдружина Валерія Меладзе не стала уточнювати, хто це був. Вона лише сказала, що зараз це відома артистка і багатодітна мама. Вона зазначила, що після цієї історією їй було заборонено з'являтися на знімальних майданчик.

Багато речей я не бачила, на відміну від Яни. Група була дівоча і продюсер виглядав як загнаний звір, – розповіла Ірина.

Констянтин Меладзе
Констянтин Меладзе / Фото: instagram.com/meladzemusic

Вона згадала, як ексдружина Костянтина Меладзе повернулася додому з новонародженим сином на добу раніше, ніж треба і раптом почула стук ногами і рукам в двері з криками: "Костя, відкрий! Я знаю, що ти вдома! ". Яна двері відкрила, далі – німа сцена, і дама пішла.

Ірина розповіла, що це вже було колись шлюб Костянтина і Яни добігав кінця.

Хочу сказати, що іноді жінки бувають злом. Те, що витворяли ці артистки – це була війна без правил, танець на кістках. Дружини, діти, які з'являлися на їхньому шляху – все це зміталося, там були всі засоби хороші, – підсумувала Ірина Меладзе.

Через що сваряться в шоу-бізнесі – дивіться в сюжеті:

Раніше ми розповідали, що екссолістка "ВІА Гри" готова давати інтерв'ю про Меладзе, але за певну суму.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Канни набирають обертів
6 - 18 червня

Мюзикл про кохання вікрив фестиваль

Розповідаємо про що фільм "Аннетт"
Цитата дня

Ще до появи Меган було багато розмов про те, що Гаррі не подобалися деякі моменти. Він все більше розчаровувався у своїй другорядної ролі, особливо після того, як діти Вільяма та Кейт "скинули" його вниз по ієрархії престолу

Камілла Томіні королівський експерт
Дізнатися більше про королівську сім'ю
Белла Хадід на червоному хіднику Канн-2021
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
Лайфхак дня
Унікальне місце для фотосесії в лаванді
Хакнути
Спецпроект
Календар лайфхаків
Липень
Лайфхаки за календарем
SHOW MUST GO ON

Каннський кінофестиваль

6 — 17 липня

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
4 - 10 липня
Читати гороскоп
Перший сольний
Концерт ONUKA
27 серпня / 19:00
Детальніше про сольник
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Вечеря за ₴200 000 в Києві
За що такі гроші?
тест
Впізнаєш зірку за її модним образом?
Спробувати
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Робити скраб для тіла
Чому це важливо?
Гороскоп
Твій гороскоп на липень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Гороскоп
Найнебезпечніші серед знаків зодіаку
Дізнатись хто?
Останні новини

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти