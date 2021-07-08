Костя, відкрий! Ексдружина Валерія Меладзе — про те, як відомі артистки домагалися продюсера ВІА-Гри

Колишня дружина Валерія Меладзе Ірина розповіла, як стала свідком провокаційної поведінки однієї з популярних співачок

Колишня дружина Валерія Меладзе розповіла про домагання в шоу-бізнесі / Фото: instagram.com/meladzemusic, instagram.com/irinameladze

Ексдружина Валерія Меладзе Ірина підтвердила, що в шоу-бізнесі дійсно є домагання . В інтерв'ю програмі "Доля людини" Ірина розповіла, як стала свідком історії, коли одна з відомих зараз артисток проявляла підвищену увагу до Костянтина Меладзе.

За словам Ірини, все відбувалося на зйомках одного з кліпів.

"Це був початок" нульових ", йшла зйомка в Києві. На той момент на кіностудії йшла примірка. Там був Костя і ця дама. Вона вела себе непристойним чином. Це було на моїх очах. На очах у всіх вона залицялася до продюсера, і найогидніше, що я їй не заважала. Він відчував збентеження, але її не бентежило нічого. Я влаштувала скандал колишньому чоловікові:"Що тут відбувається?". Він сказав, це не те, що я думаю. Я була шокована такою атакою на продюсера . Наступного дня я взяла з собою Яну (ексдружину Костянтина Меладзе) дівчину довелося поставити на місце. Вона зайшла в гримерку вже мого чоловіка, відкрила двері ногою. Я поговорила з нею, запропонувала вийти і зайти привітатися ", – розповіла Ірина.

Ірина Меладзе розповіла про домагання на зйомках кліпу ексчоловіка / Фото: Скріншот з YouTube

Ексдружина Валерія Меладзе не стала уточнювати, хто це був. Вона лише сказала, що зараз це відома артистка і багатодітна мама. Вона зазначила, що після цієї історією їй було заборонено з'являтися на знімальних майданчик.

Багато речей я не бачила, на відміну від Яни. Група була дівоча і продюсер виглядав як загнаний звір, – розповіла Ірина.

Констянтин Меладзе / Фото: instagram.com/meladzemusic

Вона згадала, як ексдружина Костянтина Меладзе повернулася додому з новонародженим сином на добу раніше, ніж треба і раптом почула стук ногами і рукам в двері з криками: "Костя, відкрий! Я знаю, що ти вдома! ". Яна двері відкрила, далі – німа сцена, і дама пішла.

Ірина розповіла, що це вже було колись шлюб Костянтина і Яни добігав кінця.

Хочу сказати, що іноді жінки бувають злом. Те, що витворяли ці артистки – це була війна без правил, танець на кістках. Дружини, діти, які з'являлися на їхньому шляху – все це зміталося, там були всі засоби хороші, – підсумувала Ірина Меладзе.

Через що сваряться в шоу-бізнесі – дивіться в сюжеті:

Раніше ми розповідали, що екссолістка "ВІА Гри" готова давати інтерв'ю про Меладзе, але за певну суму.