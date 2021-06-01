Экс-солистка ВИА Гры готова давать интервью о Меладзе, но за определенную сумму

Экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Найник недавно обвинила продюсера Константина Меладзе в домогательствах

Татьяна Найник потребовала гонорар за интервью о Константине Меладзе Фото: Instagram, instagram.com/meladzearina

Секс-скандал вокруг популярного композитора и продюсера начался с Ани Лорак, которая намекнула, что Константин Меладзе предлагал ей интимные отношения в обмен на продвижение по карьерной лестнице. Вслед за ней Оля Полякова заявила, что тоже получала подобное предложение от Меладзе. Чуть позже экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Найник в эфире одного из российских шоу рассказала, что продюсер распускал руки и делал намеки на возможность близких отношений.

И если Ани Лорак чуть позже опровергла свои слова, то экс-солистка "ВИА Гры" готова за гонорар комментировать скандальную историю.

Журналисты программы "Викриття" на телеканале Kyiv Live хотели взять небольшое интервью у Татьяны Найник, но она озвучила, какую сумму хочет за беседу.

"Все украинские интервью, любые, за все есть своей гонорар. Мне нужен список вопросов, я же написала. 100 000 рублей (37 450 гривен)" – написала экс-солистка "ВИА Гры".

Татьяна Найник попросила гонорар за комментарий о домогательствах Константина Меладзе Фото: Скриншот из YouTube

Стоит отметить, что за определенную сумму Татьяна готова была общаться и с российским журналистами. Как пишет издание "Газета.Ru", экс-солистка "ВИА Гры" за комментарий просила 30 тысяч рублей (около 11 тысяч гривен).

Напомним, Татьяна Найник рассказала, что Константин Меладзе отвез ее в гостиницу и попросил ее раздеться до белья.

Отметим, сам Константин Меладзе никак не отреагировал на слова Ани Лорак об их не сложившемся сотрудничестве. А вот Валерий Меладзе прокомментировал обвинения певицы в адрес своего брата. Артист назвал все выдумкой.

Валерий Меладзе опроверг слова Ани Лорак о Константине Меладзе Фото: instagram.com/anilorak, instagram.com/meladzevalerian

Не верит в слухи и экс-солистка "ВИА Гры" Надежда Мейхер. Певица сказала, что "домогательства" и Константин Меладзе — совершенно противоположные вещи. Артистка порекомендовал не относиться серьезно к словам Оли Поляковой.

"Я, конечно, за Олю не буду распоряжаться, почему она это подхватила, она человек достаточно юморной. Я не думаю, что эти слова следует воспринимать всерьез", – сказала Надежда Мейхер.

А вот Анна Седокова, которая ранее пела в группе, считает, что скандал будет становиться только громче.

Недавно в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Анна Седокова призналась, почему покинула "ВИА Гру" и как складывались отношения с солистками группы.

Ранее Оля Полякова объяснила, почему Ани Лорак отказалась от своих слов о Константине Меладзе.

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