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Брежнева посоветовала следить за своей семьей хейтерам, которые пишут о секс-скандале с Меладзе

Сегодня, 12:47

Вера Брежнева впервые отреагировала на секс-скандал вокруг Константина Меладзе. Певица не смогла пройти мимо негативных комментариев

Вера Брежнева отреагировала на секс-скандал вокруг Константина Меладзе
Вера Брежнева отреагировала на секс-скандал вокруг Константина Меладзе
Фото: instagram.com/anilorak, instagram.com/ververa

Вера Брежнева, которая недавно прокомментировала самые популярные фейки о себе, впервые после начала секс-скандала вокруг своего супруга Константина Меладзе нарушила молчание. Певица ответила на один из комментариев, который касался Ани Лорак.

У себя в Instagram Вера Брежнева анонсировала свою новую песню "Розовый дым", которую поклонники уже услышат 17 июня.

Vera Brezhneva (@ververa)

Пока одни подписчики радовались выходу новой песни, один из фолловеров написал, что после ситуацию с Ани Лорак изменил свое мнение о Константине Меладзе и его супруге.

"Вы лучше по-другому посмотрите на свою семейку", – ответила Вера Брежнева в комментариях.

Вера Брежнева резко ответила хейтерам
Вера Брежнева резко ответила хейтерам
Фото: instagram.com/ververa

Ответила певица и на комментарий тем, кто считает ее песни однотипными.

"Может вы свои размышления в свой дневник запишите? И потом проанализируете с психиатром. Потому что у вас работы над собой – бесконечность, а вы в чужие отношения лезете... это диагноз", – написала Вера Брежнева.

Вера Брежнева резка ответила хейтерам
Вера Брежнева резка ответила хейтерам
Фото: instagram.com/ververa

Напомним, секс-скандал вокруг популярного композитора и продюсера начался с Ани Лорак, которая намекнула, что Константин Меладзе предлагал ей интимные отношения в обмен на продвижение по карьерной лестнице. Вслед за ней Оля Полякова заявила, что тоже получала подобное предложение от Меладзе. Чуть позже экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Найник в эфире одного из российских шоу рассказала, что продюсер распускал руки и делал намеки на возможность близких отношений.

Чуть позже Ани Лорак опровергла свои слова и заявила, что журналисты все перекрутили.

Отметим, сам Константин Меладзе никак не отреагировал на слова Ани Лорак об их не сложившемся сотрудничестве. А вот Валерий Меладзе прокомментировал обвинения певицы в адрес своего брата. Артист назвал все выдумкой.

Вера Брежнева прокомментировала слухи о разводе с Константином Меладзе:

Ранее Вера Брежнева поделилась семейными снимками с Константином Меладзе.

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