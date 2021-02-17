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Вышел трейлер сериала о секс-скандале с Вуди Алленом, обвиненного в домогательствах дочери

Сегодня, 11:40

Сериал расскажет о противостоянии режиссера и его бывшей супруги

HBO опубликовал трейлер документального фильма о конфликте между режиссером Вуди Алленом и его бывшей супругой актрисой Мии Фэрроу.

В начале 90-х Миа Фэрроу публично обвинила Вуди Аллена в домогательствах ее приемной 8-летней дочери Дилан. В итоге скандал не дошел до суда, но с развитием движения #MeToo снова обрел огласку. Сам приемный сын режиссера, Ронан Фэрроу, написал статью о разоблачении скандального продюсера Харви Вайнштейна. А в 2014 году сама Дилан заявила, что подверглась насилию со стороны отчима в детстве. Сам же Вуди Аллен назвал обвинения ложными.

Документальный сериал, состоящий из четырех эпизодов, покажет эксклюзивные видео и аудиозаписи, интервью с очевидцами дела, полицейскими. Зрители впервые увидят ранее неизвестные подробности отношений Мии Фэрроу и Вуди Аллена, а также их многочисленных детей.

Смотрите трейлер сериала "Аллен против Фэрроу":

Ранее Вуди Аллен рассказал о своем браке с падчерицей.

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