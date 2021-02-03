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Ведущий Дмитрий Шепелев станет отцом во второй раз

Сегодня, 16:00

Слухи о беременности его избранницы появились еще накануне Нового года

Телеведущий Дмитрий Шепелев, который недавно показал редкое фото с возлюбленной, станет отцом второй раз. Его невеста, дизайнер Екатерина Тулупова ждет малыша. Об этом сообщило издание Starhit.

Для Дмитрия и Екатерины это будет первый общий ребенок. При этом пара уже воспитывают двоих детей: сына ведущего от брака с покойной Жанной Фриске – Платона и дочку Екатерины от ее первого брака – Ладу.

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова
Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова
Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Инсайдеры сообщили о беременности Екатерины Тулуповой еще перед Новым годом. Звездная пара отдыхала на Мальдивах с детьми, и у избранницы Дмитрия заметили округлившийся живот. Но о беременности своей невесты Дмитрий Шепелев сообщил лишь в феврале. Ведущий отметил, что очень рад снова стать отцом.

Дмитрий Шепелев с сыном
Дмитрий Шепелев с сыном
Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Напомним, что в прошлом году Дмитрий Шепелев подал в суд на родителей покойной Жанны Фриске.

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