У 52-летней Дженнифер Энистон появился таинственный возлюбленный – СМИ

Источники сообщают, что у пары очень хорошие отношения

Звезда "Друзей" Дженнифер Энистон, которую ранее загадочно поздравил с 52-летием бывший муж, теперь больше не одинока. Согласно слухам, у актрисы появился бойфренд!

Как сообщает издание inTouch, о личности мужчины ничего неизвестно. Но по словам анонимного источника, новый возлюбленный актрисы заботится о ней и у них доверительные отношения. Также отмечается, что у пары много общего, что может навести на мысль, что избранник актрисы – один из ее коллег.

Дженнифер Энистон Фото: Getty Images

"Он приземленный, красивый, он заставляет ее смеяться и заставляет ее чувствовать себя в безопасности. Она ему доверяет", – сообщает источник изданию.

Но фанаты Дженнифер Энистон уже знают об одном требовании, которому точно соответствует ее избранник. Об этом сама актриса недавно намекнула в своих Instagramstories, когда опубликовала отрывок из фильма о певице и актрисе Эрте Китт.

В одной из сцен репортер спрашивает у Эрты, "Если бы в вашу жизнь вошел мужчина, разве вы не хотели бы пойти на компромисс?". На что певица смело отвечает: "В мою жизнь входит мужчина, и мне приходится идти на компромисс? Для чего?". В знак одобрения реакции Эрты Дженнифер Энистон добавила к публикации смеющиеся смайлики. Так что новый возлюбленный актрисы уж точно не тот, кто бы мог компрометировать ее деятельность.

Фото: Getty Images

Долгое время все обсуждали серьезный и бурный роман Дженнифер Энистон с Брэдом Питтом. Даже после расставания актеров в 2005 году ходили слухи об их воссоединении. Но с 2011 года по 2018 Дженнифер была в отношениях с Джастином Теру – актеры были женаты и после разрыва сохраняют дружеские отношения. Поклонники ждали, когда же появится тот, кто займет сердце Энистон и кто знает, может быть ее новый бойфренд вскоре станет ее супругом.

Ранее Дженнифер Энистон в лосинах показала экстремальную растяжку.

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