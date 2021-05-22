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Юля Зайка о финале Холостяка: Сердце лопнуло, как шар, в который воткнули кинжал

Сегодня, 01:04

Девушка призналась Михаилу Заливако в любви, но он не смог ответить ей взаимностью. В финале проекта Холостяк выбрал Анну Богдан

Юля "Зайка" Бельченко
Юля "Зайка" Бельченко
Фото: instagram.com/julz_seven

Не только поклонники Юлии "Зайки" Бельченко расстроены из-за финала проекта "Холостяк-11", в котором Михаил Заливако выбрал Анну Богдан – грустит и сама Юля.

Девушка призналась, что ее сердце разбито и она не ожидала такого исхода событий. О своих чувствах и переживаниях она написала в Instagram.

"Ты сказал, что это не любовь...Ощущения такие, будто мое сердце лопнуло, как воздушный шар, в который воткнули кинжал. Внутри кровь медленно стекает с остатков разбитого сердца вниз по внутренним стенкам моего тела...Мне плохо... отвратительное чувство! Когда разбивается сердце – внутри пустота, вакуум и пекущая боль. В голове звенит лишь один вопрос: за что ты так со мной?" – написала Юля.

Юля "Зайка" Бельченко и Михаил Заливако
Юля "Зайка" Бельченко и Михаил Заливако
Фото: instagram.com/julz_seven

На проекте Юля не могла разобраться в своих чувствах, почти всегда девушка была довольно удрученной, не проявляла инициативу, с Михаилом у них возникали сплошные недопонимания – и это несмотря на то, что девушка довольно рано поняла, что влюбилась в Холостяка. Все привело к тому, что девушка покинула проект в девятом выпуске.

Позже Юля осознала, что она любит Михаила и не готова его отпускать. Девушка написала письмо Холостяку с просьбой встретиться и поговорить. Заливако согласился и все это привело к возвращению Юли "Зайки" на проект. Наконец-то девушка смогла признаться Холостяку в своих чувствах.

Чуда, к сожалению, не произошло – Михаил выбрал Анну Богдан и не смог ответить взаимностью на слова "Зайки" о любви.

Напомним, Розали надеется встретить мужчину мечты после вылета из "Холостяка-11".

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